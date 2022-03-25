Длина пальцев может прогнозировать уровень тестостерона и риск тяжелого ковида
Может ли длина пальцев человека дать представление о том, насколько он может заболеть после заражения COVID-19?
Общепризнано, что более длинный безымянный палец является маркером более высокого уровня тестостерона в пренатальном периоде, тогда как более длинный указательный палец является маркером более высокого уровня эстрогена. Как правило, у мужчин более длинные безымянные пальцы, а у женщин более длинные указательные.
Новое исследование с участием Университета Суонси изучает связь между уровнями половых гормонов в утробе матери и в период полового созревания и госпитализацией по поводу COVID.
Теперь профессор Джон Мэннинг из исследовательской группы по прикладным спортивным технологиям, физическим упражнениям и медицине (A-STEM) работает с коллегами из Лодзинского медицинского университета в Польше и Каролинской университетской больницы в Швеции, чтобы более внимательно изучить соотношение цифр (отношения 2-я, 3-я, 4-я и 5-я цифры) как предикторы тяжести симптомов COVID-19.
Исследователи заметили, что пациенты с «феминизированными» короткими мизинцами по сравнению с другими пальцами, как правило, испытывают тяжелые симптомы COVID-19, приводящие к госпитализации, и, что более важно, пациенты с большими различиями между правой и левой рукой в соотношениях 2D:4D и 3D:5D. — имеют значительно повышенную вероятность госпитализации.
Профессор Мэннинг сказал, что их «результаты предполагают, что тяжесть течения COVID-19 связана с низким уровнем тестостерона и, возможно, высоким уровнем эстрогена как у мужчин, так и у женщин.
«Феминизированные» различия в соотношении пальцев у госпитализированных пациентов подтверждают точку зрения о том, что люди, у которых был низкий уровень тестостерона и/или высокий уровень эстрогена, склонны к тяжелым проявлениям COVID-19. Это может объяснить, почему группой наибольшего риска являются пожилые мужчины.
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Джон Мэннинг
Здоровье
Профессор в Swansea University.
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