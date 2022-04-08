Коронавирус: длина ваших пальцев может быть связана с риском заболеть ковидом

«Мужчины, госпитализированные с Covid-19, как правило, имеют очень низкий уровень тестостерона и высокий уровень эстрогена. У людей модели длины пальцев дают нам представление об уровне тестостерона во время развития, как в утробе матери, так и в период полового созревания».

«Короткий мизинец по сравнению со средним пальцем может указывать на низкий уровень тестостерона в период полового созревания».

«Мы обнаружили, что по сравнению со здоровыми людьми [в дополнение к коротким мизинцам]... разница в соотношении правой и левой рук значительно выше».