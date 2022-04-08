Коронавирус: длина ваших пальцев может быть связана с риском заболеть ковидом
В то время как длина пальца предопределена еще до рождения, согласно новому исследованию, она может быть ключевым показателем того, насколько велик риск заболеть ковидом.
Исследователи из Университета Суонси обнаружили, что более длинный указательный палец по сравнению с безымянным был связан с повышенным риском госпитализации из-за Covid. Кроме того, у госпитализированных пациентов были обнаружены короткие мизинцы. В исследовании под руководством профессора Джона Мэннинга изучалась связь между тестостероном и тяжестью Covid.
Чаще всего мужчины имеют более длинные безымянные пальцы, чем указательные, из-за более высокого уровня пренатального тестостерона. Женщины, как правило, более подвержены воздействию эстрогена в утробе матери, что может привести к более длинному указательному пальцу по сравнению с безымянным.
Профессор Мэннинг сказал:
«Мужчины, госпитализированные с Covid-19, как правило, имеют очень низкий уровень тестостерона и высокий уровень эстрогена. У людей модели длины пальцев дают нам представление об уровне тестостерона во время развития, как в утробе матери, так и в период полового созревания».
Профессор Мэннинг добавил:
«Короткий мизинец по сравнению со средним пальцем может указывать на низкий уровень тестостерона в период полового созревания».
Однако могут быть различия в соотношении указательного и безымянного пальцев на каждой руке. И исследования показывают, что эти различия чаще встречаются у женщин.
«Мы обнаружили, что по сравнению со здоровыми людьми [в дополнение к коротким мизинцам]... разница в соотношении правой и левой рук значительно выше».
Хотя это исследование предполагает, что длина пальца может определить, насколько человек может заболеть Covid, это всего лишь «ассоциация».
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Джон Мэннинг
Здоровье
Врач, профессор в University of Swansea.
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