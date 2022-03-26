Диабет 2 типа: сенсорная невропатия в ногах может быть «опасным» симптомом инсулинорезистентности

«Главная опасность сенсорной невропатии для людей с диабетом — это потеря чувствительности в ногах, особенно если вы не понимаете, что это произошло. Этот опасно, потому что вы можете не заметить незначительных травм, например, если вы наступите босиком на что-то острое или получите волдырь от плохо подобранной обуви. При игнорировании незначительные травмы могут перерасти в инфекции или язвы. Вот почему важно следить за своим гонораром, когда у вас диабет».



Сенсорная невропатия может иметь ряд симптомов, которые укажут, не страдает ли человек этим заболеванием.



К ним относятся:



• Покалывание и онемение

• Потеря способности чувствовать оплату

• Потеря способности чувствовать изменения температуры

• Потеря координации – когда вы не можете чувствовать положение суставов

• Жгучие или стреляющие боли.





Важно знать о симптомах, чтобы человеку можно было поставить диагноз как можно скорее.



Могут проявляться такие симптомы диабета 2 типа, как:



• Частое мочеиспускание

• Постоянное чувство жажды

• Чувство сильной усталости

• Потеря веса без усилий

• Зуд вокруг полового члена или влагалища

• Порезы или раны заживают дольше

• Затуманенное зрение