Диабет 2 типа: сенсорная невропатия в ногах может быть «опасным» симптомом инсулинорезистентности
Сенсорная невропатия, также известная как периферическая невропатия, «развивается, когда повреждаются нервы в конечностях тела, таких как руки, ноги и предплечья», — говорится в сообщении NHS.
Сенсорная невропатия может появиться у людей с диабетом.
Diabetes UKобъясняет:
«Главная опасность сенсорной невропатии для людей с диабетом — это потеря чувствительности в ногах, особенно если вы не понимаете, что это произошло. Этот опасно, потому что вы можете не заметить незначительных травм, например, если вы наступите босиком на что-то острое или получите волдырь от плохо подобранной обуви. При игнорировании незначительные травмы могут перерасти в инфекции или язвы. Вот почему важно следить за своим гонораром, когда у вас диабет».
Сенсорная невропатия может иметь ряд симптомов, которые укажут, не страдает ли человек этим заболеванием.
К ним относятся:
• Покалывание и онемение
• Потеря способности чувствовать оплату
• Потеря способности чувствовать изменения температуры
• Потеря координации – когда вы не можете чувствовать положение суставов
• Жгучие или стреляющие боли.
Важно знать о симптомах, чтобы человеку можно было поставить диагноз как можно скорее.
Могут проявляться такие симптомы диабета 2 типа, как:
• Частое мочеиспускание
• Постоянное чувство жажды
• Чувство сильной усталости
• Потеря веса без усилий
• Зуд вокруг полового члена или влагалища
• Порезы или раны заживают дольше
• Затуманенное зрение
• Потеря веса без усилий
• Зуд вокруг полового члена или влагалища
• Порезы или раны заживают дольше
• Затуманенное зрение
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Diabetes UK
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