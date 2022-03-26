Долгий ковид имеет разрушительные последствия — от выпадения волос до низкого либидо

«Долгое исследование COVID от Healthily проливает свет на тип длительных симптомов COVID, о которых сообщают женщины. Женщины в опросе действительно боролись со своим либидо, почти половина, и это может затем привести к проблемам в их отношениях с 34 процентами, а также многие говорят, что это повлияло на их фертильность».

«Преодоление инфекции COVID-19 может занять несколько недель или месяцев, а в некоторых случаях даже больше, поэтому важно обратиться к врачу за поддержкой».