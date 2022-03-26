Долгий ковид имеет разрушительные последствия — от выпадения волос до низкого либидо
Длительный Covid может варьироваться от человека к человеку. Для некоторых длительных симптомов COVID-19 симптомы могут быть легкими и незначительно меняться день ото дня. Для других ситуация намного серьезнее: несколько несчастных людей вынуждены полностью прекратить работу из-за состояния.
По мере того, как число случаев заболевания растет, а Covid становится все более серьезной проблемой общественного здравоохранения и оказывает давление на общественное здравоохранение, ученые пытаются узнать о нем как можно больше.
Участники обнаружили, что почти у половины участников женского пола было уничтожено их либидо.
Говоря о результатах, профессор Морин Бейкер, главный медицинский директор Healthly, сказала:
«Долгое исследование COVID от Healthily проливает свет на тип длительных симптомов COVID, о которых сообщают женщины. Женщины в опросе действительно боролись со своим либидо, почти половина, и это может затем привести к проблемам в их отношениях с 34 процентами, а также многие говорят, что это повлияло на их фертильность».
Женщины, участвовавшие в опросе, сказали, что у них также наблюдалось выпадение волос после заражения Covid.
«Преодоление инфекции COVID-19 может занять несколько недель или месяцев, а в некоторых случаях даже больше, поэтому важно обратиться к врачу за поддержкой».
Потеря либидо у некоторых женщин является еще одним свидетельством того, какое длительное влияние Covid оказывает на пациентов.
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Морин Бейкер
Здоровье
Врач, главный медицинский директор Healthly.
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