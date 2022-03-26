Статины могут вызвать «опасный для жизни» рабдомиолиз - признаки в моче
Миллионы людей принимают статины с основной целью предотвращения риска сердечно-сосудистых заболеваний. Они помогают достичь этого результата за счет снижения высокого уровня холестерина. Однако статины не совсем безопасны: они могут вызывать побочные эффекты.
Одним чрезвычайно редким, но серьезным побочным эффектом является рабдомиолиз. Рабдомиолиз — тяжелая форма миопатии, заболевания мышц, обычно характеризующееся слабостью.
«Рабдомиолиз — это серьезный синдром, возникающий в результате разрушения волокон скелетных мышц и последующей утечки мышечного содержимого в кровеносную систему. Эти вещества, в том числе миоглобин, вредны для почек и могут вызвать почечную недостаточность», — пояснил доктор Майк Озкор, консультант-кардиолог в больнице Веллингтона, входящей в состав HCA Healthcare UK.
По словам доктора Озкора, точная причина вызванного статинами рабдомиолиза неизвестна. «Однако известно, что чем выше доза статинов, тем выше риск развития рабдомиолиза».
Следовательно, важно, чтобы статины назначались с «осторожностью», сказал доктор.
«Также необходимо знать о взаимодействии статинов с другими лекарствами, поскольку риск может быть увеличен при взаимодействии с одновременным приемом определенных лекарств».
Наиболее распространенные признаки и симптомы рабдомиолиза включают:
- Сильная мышечная боль во всем теле
- Мышечная слабость
- Темно-красная или коричневая моча или уменьшение количества мочеиспусканий
Ранее Медикфорум писал о напитках для снижения холестерина.
Майк Озкор
Здоровье
Консультант-кардиолог в больнице Веллингтона, входящей в состав HCA Healthcare UK.
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