Статины могут вызвать «опасный для жизни» рабдомиолиз - признаки в моче

«Рабдомиолиз — это серьезный синдром, возникающий в результате разрушения волокон скелетных мышц и последующей утечки мышечного содержимого в кровеносную систему. Эти вещества, в том числе миоглобин, вредны для почек и могут вызвать почечную недостаточность», — пояснил доктор Майк Озкор, консультант-кардиолог в больнице Веллингтона, входящей в состав HCA Healthcare UK.

«Также необходимо знать о взаимодействии статинов с другими лекарствами, поскольку риск может быть увеличен при взаимодействии с одновременным приемом определенных лекарств».

Сильная мышечная боль во всем теле

Мышечная слабость

Темно-красная или коричневая моча или уменьшение количества мочеиспусканий