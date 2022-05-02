Статины: известно, что 2 добавки повышают риск потенциально смертельных побочных эффектов
Терапия статинами стала повсеместной, поскольку исследования подтвердили ее способность защищать от смертельных сердечных событий. Но улучшение усвоения препарата оказалось трудной задачей, поскольку его побочные эффекты рассматриваются как огромный сдерживающий фактор.
Мышечные осложнения часто возникают при приеме статинов, но в некоторых случаях они доходят до гибели мышечных волокон. Например, прием добавок ниацина вместе со статинами может увеличить риск развития рабдомиолиза.
Клиника Майо поясняет:
«Хотя легкая мышечная боль является относительно частым побочным эффектом статинов, у некоторых людей, принимающих статины для снижения уровня холестерина, могут возникать сильные мышечные боли. Эта сильная боль может быть симптомом рабдомиолиза, редкого состояния, которое вызывает разрушение мышечных клеток».
Состояние может быть потенциально опасным для жизни, если мышечные клетки попадают в почки и приводят к повреждению, но многие пациенты выздоравливают без госпитализации.Однако если рабдомиолиз прогрессирует, это может вызвать слабость, болезненность мышц и темную или коричневую мочу. Хотя это состояние является известным осложнением терапии статинами, оно встречается только у небольшого процента населения.
Однако риск может быть выше для людей, которые принимают ниацин вместе со статинами, чтобы усилить эффект снижения уровня холестерина.
«Ниацин и препараты фибриновой кислоты могут вызывать рабдомиолиз или печеночную недостаточность при самостоятельном применении, а их сочетание со статинами увеличивает вероятность рабдомиолиза или печеночной недостаточности».
Когда мышцы повреждаются, ткани попадают в кровоток, что может иметь отсроченный эффект на другие органы, такие как почки. Никогда не принимайте большие дозы добавок ниацина со статинами, поскольку это увеличивает риск серьезных побочных эффектов, таких как повреждение печени.
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Клиника Мэйо (Mayo Clinic)
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