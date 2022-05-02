Статины: известно, что 2 добавки повышают риск потенциально смертельных побочных эффектов

«Хотя легкая мышечная боль является относительно частым побочным эффектом статинов, у некоторых людей, принимающих статины для снижения уровня холестерина, могут возникать сильные мышечные боли. Эта сильная боль может быть симптомом рабдомиолиза, редкого состояния, которое вызывает разрушение мышечных клеток».

«Ниацин и препараты фибриновой кислоты могут вызывать рабдомиолиз или печеночную недостаточность при самостоятельном применении, а их сочетание со статинами увеличивает вероятность рабдомиолиза или печеночной недостаточности».