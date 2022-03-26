Врач Андрей Тяжельников: что можно сделать для помощи человеку при приступе эпилепсии

«Эпилептический синдром возникает из-за сбоя в работе нейронов, они периодически генерируют аномальные электроимпульсы, приводящие к судорогам и изменениями сознания», - сообщил в интервью главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

«сопровождаются кратковременными непроизвольными судорогами части или всего тела, иногда с потерей сознания и контроля над функциями кишечника или мочевого пузыря».

Человеку с приступом нужно помочь расположиться на ровной поверхности.

К пострадавшему должен поступать свежий воздух, нужно избавиться от всего стягивающего – расслабить воротник, ремень.

Голова больного должна находиться выше корпуса, под нее можно поместить свернутую одежду, шарф.

Голову необходимо повернуть набок, чтобы не было проблем с попаданием в горло слюны, рвотных масс.

Зафиксировать время начала и окончания приступа для постановки диагноза.

«больным эпилепсией для профилактики приступов следует регулярно проходить осмотр у врача, нормализовать режим сна, не употреблять алкоголь, наркотики, не курить, поддерживать физическую активность, избегать стрессов».