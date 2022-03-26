Врач Андрей Тяжельников: что можно сделать для помощи человеку при приступе эпилепсии
Приступы эпилепсии вызываются аномальными электроимпульсами, которые вызываются сбоем в функционировании нейронов, объяснил врач.
«Эпилептический синдром возникает из-за сбоя в работе нейронов, они периодически генерируют аномальные электроимпульсы, приводящие к судорогам и изменениями сознания», - сообщил в интервью главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
Врач рассказал, что эпилепсия может развиться у человека любого возраста, хотя также бывает врожденной, обусловленной кислородным голоданием мозга, которое ребенок может испытать внутриутробно или при появлении на свет. Во взрослом возрасте появление эпилепттического синдрома может быть следствием патологий мозга, травм, интоксикации. Узнать приступ эпилепсии нетрудно –
«сопровождаются кратковременными непроизвольными судорогами части или всего тела, иногда с потерей сознания и контроля над функциями кишечника или мочевого пузыря».
Врач поделился советами о том, что можно сделать для помощи человеку при приступе эпилепсии. Тяжельников заметил, что главный принцип помощи в такой ситуации – защитить пострадавшего от травм, возможных повреждений, асфиксии.
- Человеку с приступом нужно помочь расположиться на ровной поверхности.
- К пострадавшему должен поступать свежий воздух, нужно избавиться от всего стягивающего – расслабить воротник, ремень.
- Голова больного должна находиться выше корпуса, под нее можно поместить свернутую одежду, шарф.
- Голову необходимо повернуть набок, чтобы не было проблем с попаданием в горло слюны, рвотных масс.
- Зафиксировать время начала и окончания приступа для постановки диагноза.
Помимо того, дополнил медик,
«больным эпилепсией для профилактики приступов следует регулярно проходить осмотр у врача, нормализовать режим сна, не употреблять алкоголь, наркотики, не курить, поддерживать физическую активность, избегать стрессов».
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Андрей Тяжельников
Здоровье
главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы
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