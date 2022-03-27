Доктор-андролог рассказал, что общего между сперматозоидом, помидором и ДНК

«Опасность повреждения несут в себе свободные радикалы. Простой пример. Когда в политике появляются радикалы, это нарушает спокойствие и может разрушить страну. В организме тоже существуют радикалы, и они нарушают работу клеток и повреждают ДНК», — поясняет доктор.

Генетическая информация обо всем роде отца будущего ребенка хранится в хромосомах, которые несет сперматозоид. Так ребенку передаются гены и ДНК. Если какая-то информация повреждена (выражаясь компьютерным языком, это «битые файлы»), то имеем высокие риски столкнуться с аномалиями в развитии.Чтобы успокоить клетки-радикалы, нужно их чем-то «связать». В организме за это отвечают антиоксиданты. Один из них — это растительный пигмент ликопин. Именно это вещество окрашивает томаты в красный цвет. Но кроме красящих свойств, ликопин обладает еще и мощными антиоксидантными, защищая клетки-ДНК от разрушения и отклонений в развитии.Где же взять этот ликопин? Один из источников — пища. Можно получить ликопин из плодов шиповника, гуавы, грейпфрута, арбуза и, конечно, из помидоров, томатного сока, кетчупа или томатной пасты. А еще пищевая добавка Е160d представляет собой ликопин в чистом виде.