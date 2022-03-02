Мочеиспускание: насколько вредна для здоровья привычка терпеть?
По мнению гарвардских специалистов, терпеть при позыве к мочеиспусканию действительно вредно.
В обычной жизни часто возникают обстоятельства, из-за которых мы терпим, откладывая поход в туалет. Но насколько это вредно для здоровья, и если приходиться терпеть, превозмогая сильный позыв, – может ли в такой ситуации лопнуть мочевой пузырь?
Давая пояснения на этот вопрос, эксперты Harvard Health констатируют, что мочевой пузырь – очень сильный орган. Он вряд ли лопнет или треснет только потому, что ему отказали в возможности опорожниться. Скорее человек будет испытывать нарастающее чувство дискомфорта, пока, наконец, не сдастся и не помочиться.
Разрыв мочевого пузыря: когда это может случиться?На самом деле это не такая редкая проблема, как можно подумать. Говоря о риске разрыва мочевого пузыря, медики называют следующие причины этой травмы.
- Серьезное повреждение тела: например, перелом таза.
- Хирургическое осложнение.
- Опухоль мочевого пузыря, которая ослабляет часть мышечной стенки мочевого пузыря.
Со временем удерживание мочи может способствовать растяжению мочевого пузыря, что создает проблемы с полноценным выделением мочи. В результате увеличивается вероятность образования камней в почках (в первую очередь, у людей, склонных к ним).
В конце концов, слишком долгое сдерживание может привести к недержанию мочи из-за ослабления стенок мочевого пузыря.
«Отвечайте на зов своего тела и опорожняйте мочевой пузырь вовремя», - дают в связи с этим совет специалисты.
Чтобы избежать ненужного раздражения пузыря, они также рекомендуют сокращать количество напитков с кофеином, алкоголя, газированных напитков с добавлением лимонной кислоты. При гиперактивном мочевом пузыре могут помогать упражнения вместе с физиотерапией тазового дна.
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