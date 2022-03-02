Мочеиспускание: насколько вредна для здоровья привычка терпеть?

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По мнению гарвардских специалистов, терпеть при позыве к мочеиспусканию действительно вредно.

В обычной жизни часто возникают обстоятельства, из-за которых мы терпим, откладывая поход в туалет. Но насколько это вредно для здоровья, и если приходиться терпеть, превозмогая сильный позыв, – может ли в такой ситуации лопнуть мочевой пузырь?

Давая пояснения на этот вопрос, эксперты Harvard Health констатируют, что мочевой пузырь – очень сильный орган. Он вряд ли лопнет или треснет только потому, что ему отказали в возможности опорожниться. Скорее человек будет испытывать нарастающее чувство дискомфорта, пока, наконец, не сдастся и не помочиться.

Разрыв мочевого пузыря: когда это может случиться?На самом деле это не такая редкая проблема, как можно подумать. Говоря о риске разрыва мочевого пузыря, медики называют следующие причины этой травмы.
  • Серьезное повреждение тела: например, перелом таза.
  • Хирургическое осложнение.
  • Опухоль мочевого пузыря, которая ослабляет часть мышечной стенки мочевого пузыря.
Почему привычка удерживать мочу все же вредна. По словам врачей, это может способствовать размножению бактерий, увеличивать риск инфекций мочевыводящих путей (особенно если у человека уже были предшествующие эпизоды).

Со временем удерживание мочи может способствовать  растяжению мочевого пузыря, что создает проблемы с полноценным выделением мочи. В результате увеличивается вероятность образования камней в почках (в первую очередь, у людей, склонных к ним).

В конце концов, слишком долгое сдерживание может привести к недержанию мочи из-за ослабления стенок мочевого пузыря.

«Отвечайте на зов своего тела и опорожняйте мочевой пузырь вовремя», - дают в связи с этим совет специалисты.

Чтобы избежать ненужного раздражения пузыря, они также рекомендуют сокращать количество напитков с кофеином, алкоголя, газированных напитков с добавлением лимонной кислоты. При гиперактивном мочевом пузыре могут помогать упражнения вместе с физиотерапией тазового дна.

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