Мочеиспускание: насколько вредна для здоровья привычка терпеть?

Серьезное повреждение тела: например, перелом таза.

Хирургическое осложнение.

Опухоль мочевого пузыря, которая ослабляет часть мышечной стенки мочевого пузыря.

«Отвечайте на зов своего тела и опорожняйте мочевой пузырь вовремя», - дают в связи с этим совет специалисты.