Ученые назвали позу для сна, которая повреждает позвоночник
У большинства людей есть своя любимая поза для сна. Однако специалисты подчеркивает, насколько удобной она бы не была, некоторые позы могут наносить ущерб спине. В частности, речь идет о сне на боку с подтягиванием одной ноги к груди.
«Это скручивание может привести к смещению позвоночника», - рассказывает Нилонг Вьяс, доктор медицинских наук, врач-сомнолог.
Это смещение возникает из-за того, что позвоночник изгибается вслед за ногами. А это положение не является естественным для спины. В результате создается чрезмерное давление на позвоночник, что дополнительно сказывается на суставах, мышцах и связках нижней части спины и плеч. Итогом может быть боль по утрам.
Если это единственная поза, в которой вы можете быстро и глубоко заснуть, можно ее немного модернизировать, чтобы снизить риск. Специалисты рекомендуют укладывать между коленей подушку. Это поможет держать позвоночник в правильном положении.
Ранее специалисты назвали позу для сна, опасную для сердца.
Нилонг Вьяс
Здоровье
Доктор медицинских наук, врач-сомнолог
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