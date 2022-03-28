Обнаружено удивительное преимущество шоколада для здоровья
Можно считать шоколад не очень полезной для здоровья пищей, но в реальности он даёт немало преимуществ, начиная от настроения и заканчивая кожей. Включение в рацион экстракта какао уменьшает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.
Американские исследователи установили, что экстракт какао, на основе которого делается в том числе и всеми любимый шоколад, очень полезен для здоровья людей среднего и старшего возраста. В экспериментах приняли участие 20 000 жителей США старше 60, за которыми наблюдали несколько лет. Затем рацион некоторых участников эксперимента дополнили экстрактом какао. Наблюдения показали, что получавшие эту добавку значительно реже умирали от сердечно-сосудистых осложнений. Употребления флаванолов какао уменьшало частоту возникновения этих нарушений в области сердечно-сосудистой системы, причём достаточно существенно - на 27%.
Флаванолы - это соединения, которые содержатся в порошке какао, шоколаде и других продуктах. Они уже давно связаны с рядом преимуществ для здоровья. К примеру, проведённое в 2014 году исследование показало, что флаванолы обеспечивают некоторую защиту от интеллектуальных нарушений, связанных со старением. А ещё в 2005 году было доказано, что содержащиеся в шоколаде флаванолы снижают артериальное давление.
Однако не следует сразу набрасываться на шоколад. Во-первых, это высококалорийный продукт. Во-вторых, в нём содержится много сахара, а людям, у которых не слишком хорошие показатели глюкозы в крови, подобное может быть противопоказано. Лучше обращаться к тем флаванолам, которые содержатся в ягодах, чай, винограде, многих других фруктах и овощах, входящих в состав здорового питания. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Стэнфордский университет
Здоровье
относится к числу самых престижных высших учебных заведений не только в Соединенных Штатах Америки, но и во всем мире
Оставить комментарий