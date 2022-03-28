Хорошие отношения с соседями полезны для здоровья

«Если у людей активная социальная жизнь в своем районе, они реже сообщают о симптомах депрессии, беспокойства и одиночества. Хорошие соседи нужны всем, тем более они могут быть полезны для здоровья», — рассказывает ведущий автор исследования доктор Джеймс О'Доннелл.

«Наше исследование показывает, что социальные связи защищают от одиночества, депрессии и беспокойства, особенно во время самоизоляции», — рассказывает доктор О'Доннелл.