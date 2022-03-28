Хорошие отношения с соседями полезны для здоровья
Согласно новому исследованию Австралийского национального университета (ANU), хорошие отношения с соседями и социальные связи защищали от одиночества, депрессии и беспокойства во время пандемии COVID-19. Результаты получены в результате общенационального продольного опроса более 3 000 человек. Его проводили в период с мая по ноябрь 2020 года.
«Если у людей активная социальная жизнь в своем районе, они реже сообщают о симптомах депрессии, беспокойства и одиночества. Хорошие соседи нужны всем, тем более они могут быть полезны для здоровья», — рассказывает ведущий автор исследования доктор Джеймс О'Доннелл.
Второй карантин в Мельбурне был одним из самых продолжительных и строгих в мире. Результаты показывают, что в его период уровень депрессии увеличился в среднем на 22 процента, а уровень одиночества на четыре процента. Однако исследование показало, что если люди жили в сплоченных районах, они с меньшей вероятностью испытывали эти негативные последствия для психического здоровья.
«Наше исследование показывает, что социальные связи защищают от одиночества, депрессии и беспокойства, особенно во время самоизоляции», — рассказывает доктор О'Доннелл.
Ранее специалисты объяснили, чем COVID опасен для мужского здоровья.
Джеймс О'Доннелл.
Здоровье
Доктор Австралийского национального университета
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