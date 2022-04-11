Ковид сделал пожилых людей более одинокими и депрссивными
Согласно новому отчету о социальной изоляции, уровень депрессии и одиночества среди пожилых людей увеличился во время пандемии COVID-19, что требует более скоординированных усилий для решения этой проблемы в будущем.
Исследователи Лаура Кадоваки и Эндрю Вистер из Исследовательского центра геронтологии Университета Саймона Фрейзера (GRC) подготовили отчет для Форума федеральных/провинциальных/территориальных министров, ответственных за пожилых людей. Данные опроса были получены от участников Канадского лонгитюдного исследования старения (CLSA) — национального долгосрочного исследования, в котором приняли участие примерно 50 000 человек со всей Канады в возрасте от 45 до 85 лет в течение не менее 20 лет.
Больше всего пострадали пожилые женщины: в возрасте от 65 до 74 лет одиночество увеличилось на 67%, а депрессия выросла с 19% до пандемии (2011-2015 гг.) до 23% в 2020 году.
Данные опроса также показывают, что одиночество увеличилось на 45 процентов среди мужчин в возрасте от 65 до 74 лет с ростом депрессии с 12 до 14 процентов. Женщины и мужчины в старшей возрастной группе, от 75 до 84 лет, сообщили о заметном, но меньшем росте одиночества на 37 и 33 процента соответственно и депрессии.
Пожилые люди, живущие в одиночестве, особенно подвержены риску одиночества во время пандемии. Пожилые люди с низким доходом, проживающие в социальном жилье или в учреждениях с престарелыми, также более уязвимы к социальной изоляции. Другие группы высокого риска включают людей, живущих с деменцией или живущих в сельских и отдаленных районах, представителей коренных народов.
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Лаура Кадоваки
Здоровье
Исследователь в в Университете Саймона Фрейзера.
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