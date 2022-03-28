Продукты для сердца: клюква может улучшить состояние сосудов за несколько часов

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клюква

Исследователи установили, что полифенолы клюквы могут значительно улучшать функции эндотелия сосудов, что, в свою очередь, ведет к улучшению показателей артериального давления.

Высокое артериальное давление создает дополнительную нагрузку на сердце, и последствиями этого могут быть сердечный приступ или инсульт. Одним из продуктов, которые эффективно помогают улучшать состояние сосудов и сердца, противостоять росту давления является клюква, об этом сообщили исследователи из Университета Кингс-Колледжа (Канада). Ученые заключили, что

«добавление клюквы в рацион может значительно улучшить кровоснабжение сердца за счет расширения сосудов».

Специалисты констатируют, что клюква содержит высокую концентрацию антиоксидантов – под воздействием данных веществ нормализуется функция эндотелия кровеносных сосудов, причем это происходит в течение нескольких часов после употребления ягоды.

Эндотелий представляет собой тонкую мембрану, покрывающую изнутри слизистую оболочку кровеносных сосудов и контролирующую их сокращение. Состояние этого слоя  неразрывно связано с артериальным давлением: оно ухудшается по мере повышения АД. Исследователи пришли к выводу, что полифенольные соединения клюквы могут способствовать значительному улучшению функции эндотелия и показателей артериального давления. Ягода содержат ряд соединений, обладающих оздоровительным эффектом, в том числе салициловую кислоту, витамин С, и растительные химикалии, называемые полифенолами и обладающие антиоксидантными свойствами.

В проведенных испытаниях было зафиксировано «заметное улучшение здоровья сердца» у участников, которые съедали 100 граммов клюквы в день.

Специалисты высказались о том, что  

«регулярное употребление клюквы может способствовать снижению как систолического, так и диастолического артериального давления, а клюквенный сок помогает снижать кровяное давление за счет расширения кровеносных сосудов и увеличения кровотока».


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Университет Кингс-Колледжа (University of King's College)

ЗОЖ

расположен в городе Галифакс, является старейшим университетом английской Канады

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