Продукты для сердца: клюква может улучшить состояние сосудов за несколько часов

«добавление клюквы в рацион может значительно улучшить кровоснабжение сердца за счет расширения сосудов».

«регулярное употребление клюквы может способствовать снижению как систолического, так и диастолического артериального давления, а клюквенный сок помогает снижать кровяное давление за счет расширения кровеносных сосудов и увеличения кровотока».