Продукты для сердца: клюква может улучшить состояние сосудов за несколько часов
Исследователи установили, что полифенолы клюквы могут значительно улучшать функции эндотелия сосудов, что, в свою очередь, ведет к улучшению показателей артериального давления.
Высокое артериальное давление создает дополнительную нагрузку на сердце, и последствиями этого могут быть сердечный приступ или инсульт. Одним из продуктов, которые эффективно помогают улучшать состояние сосудов и сердца, противостоять росту давления является клюква, об этом сообщили исследователи из Университета Кингс-Колледжа (Канада). Ученые заключили, что
«добавление клюквы в рацион может значительно улучшить кровоснабжение сердца за счет расширения сосудов».
Специалисты констатируют, что клюква содержит высокую концентрацию антиоксидантов – под воздействием данных веществ нормализуется функция эндотелия кровеносных сосудов, причем это происходит в течение нескольких часов после употребления ягоды.
Эндотелий представляет собой тонкую мембрану, покрывающую изнутри слизистую оболочку кровеносных сосудов и контролирующую их сокращение. Состояние этого слоя неразрывно связано с артериальным давлением: оно ухудшается по мере повышения АД. Исследователи пришли к выводу, что полифенольные соединения клюквы могут способствовать значительному улучшению функции эндотелия и показателей артериального давления. Ягода содержат ряд соединений, обладающих оздоровительным эффектом, в том числе салициловую кислоту, витамин С, и растительные химикалии, называемые полифенолами и обладающие антиоксидантными свойствами.
В проведенных испытаниях было зафиксировано «заметное улучшение здоровья сердца» у участников, которые съедали 100 граммов клюквы в день.
Специалисты высказались о том, что
«регулярное употребление клюквы может способствовать снижению как систолического, так и диастолического артериального давления, а клюквенный сок помогает снижать кровяное давление за счет расширения кровеносных сосудов и увеличения кровотока».
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Университет Кингс-Колледжа (University of King's College)
ЗОЖ
расположен в городе Галифакс, является старейшим университетом английской Канады
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