Часто просыпаетесь ночью? Вам может не хватать клетчатки

«Запор может провоцировать ночное мочеиспускание, — рассказывает Хизер Джеффкоут, эксперт Fusion Wellness & Femina Physical Therapy в Лос-Анджелесе. — Это связано с тем, что скопившийся в кишечнике кал давит на мочевой пузырь. В результате позывы к походу в туалет становятся такими сильными, что человек просыпается».

Недостаток сна негативно сказывается на всем организме. Чтобы улучшить сон, можно отказаться от алкоголя и кофеина в вечернее время. Однако врачи подчеркивают, что этого может быть недостаточно. Например, если в организме не хватает одного питательного вещества. В этом случае человек просыпается среди ночи, чтобы сходить в туалет. Это состояние известно как никтурия. Вызывать ее может недостаток клетчатки в рационе, что в свою очередь приводит к запорам.Диета с высоким содержанием клетчатки помогает решить множество проблем со здоровьем. Это не только борьба с никтурией, но и поддержание сбалансированного микробиома кишечника и усиление сердечно-сосудистой системы.Хотя запор — не единственный признак недостатка клетчатки в рационе, он демонстрирует недостаток питательных веществ. Чаще всего под запором классифицируется поход в туалет реже трех раз в неделю. Специалисты подчеркивают, что спровоцировать запор могут также определенные лекарства или недостаток физических упражнений.Ранее MedikForum рассказывал, как COVID влияет на мужское здоровье.