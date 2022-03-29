Высокий холестерин: симптомы на пальцах ног могут включать наросты или пурпурное обесцвечивание

«Эмбол холестерина относится к отложению холестерина в кровеносном сосуде или внутреннем органе. Это препятствует прохождению кровотока по артериям малого калибра и вызывает нарушение или гибель ткани, снабжаемой пораженным кровеносным сосудом».

Высокий уровень холестерина может привести к ксантоме — состоянию, при котором под кожей развиваются жировые отложения.По даннымэти пораженияОднако чаще всего они растут в области ахиллова сухожилия. По мере того, как бляшки накапливаются внутри артерий, отложения холестерина могут разрушаться и вызывать закупорку кровеносных сосудов. Этот закупоренный сосуд, известный как, может располагаться в коже или внутри органа, что может привести к серьезным последствиям.Когда заболевание распространяется на ноги, оно может вызватьВысокий уровень сахара в крови или другие состояния также могут повлиять на цвет ваших ног.Если у вас высокий уровень холестерина, врач посоветуют вам, как его снизить. Есть несколько способов снизить высокий уровень холестерина, многие из которых связаны с изменением образа жизни.По даннымНасыщенный жир — это жир, содержащийся в сливочном масле, сале, топленом масле, жирном мясе и сыре.Ранее Медикфорум писал о пользе кофе.