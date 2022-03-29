Высокий холестерин: симптомы на пальцах ног могут включать наросты или пурпурное обесцвечивание
Высокий уровень холестерина — это когда в крови слишком много жирного вещества, называемого холестерином. Как и другие предвестники сердечного приступа или инсульта, он действует скрытно. Вот почему очень важно уметь обнаруживать любые необычные предупреждающие симптомы, которые потенциально могут быть обнаружены на пальцах ног.
Высокий уровень холестерина может привести к ксантоме — состоянию, при котором под кожей развиваются жировые отложения.
По данным Vascular Health Clinics, эти поражения могут возникать на сухожилиях пальцев ног. Однако чаще всего они растут в области ахиллова сухожилия. По мере того, как бляшки накапливаются внутри артерий, отложения холестерина могут разрушаться и вызывать закупорку кровеносных сосудов. Этот закупоренный сосуд, известный как холестериновый эмбол, может располагаться в коже или внутри органа, что может привести к серьезным последствиям.
«Эмбол холестерина относится к отложению холестерина в кровеносном сосуде или внутреннем органе. Это препятствует прохождению кровотока по артериям малого калибра и вызывает нарушение или гибель ткани, снабжаемой пораженным кровеносным сосудом».
Когда заболевание распространяется на ноги, оно может вызвать пятнистый вид, приводящий к пурпурному обесцвечиванию пальцев ног. Высокий уровень сахара в крови или другие состояния также могут повлиять на цвет ваших ног.
Если у вас высокий уровень холестерина, врач посоветуют вам, как его снизить. Есть несколько способов снизить высокий уровень холестерина, многие из которых связаны с изменением образа жизни.
По данным Heart UK «слишком много насыщенных жиров повысит уровень холестерина в крови, в то время как ненасыщенные жиры более полезны для сердца».
Насыщенный жир — это жир, содержащийся в сливочном масле, сале, топленом масле, жирном мясе и сыре.
Ранее Медикфорум писал о пользе кофе.
Vascular Health Clinics
Здоровье
Клиника сосудистого здоровья специализируется на сосудистых заболеваниях, включая заболевания периферических сосудов (ЗПС), болезни сонных артерий и профилактику инсульта.
Оставить комментарий