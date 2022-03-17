Высокий уровень холестерина: 3 ранних предупреждающих симптома на руках
Подобно другим предвестникам сердечного приступа повышенный холестерин действует скрытно, и поэтому его важно уметь обнаруживать как можно раньше.
Выявить высокий уровень холестерина можно точно только путем анализа крови, но все де медики советуют обращать внимание на некоторые внешние симптомы, предупреждающие о проблеме. В частности, они могут возникать на руках.
Покалывание. Покалывающие ощущения на коже могут возникать в связи с тем, что накапливающийся холестерин способен закупоривать сосуды конечностей, способствуя ухудшению кровоснабжения в них. Ощущение покалывания может указывать на опасно высокий уровень жира в крови, говорят врачи. Также при этом возможны чувство жжения, слишком холодная кожа, болезненность.
Холестериновые отложения. Маленькие, желтоватые либо телесного цвета или красные мягкие волдыри тоже могут указывать на высокий уровень холестерина. Эти отложения появляются на локтях, в области суставов рук или сухожилий (также возникают на ногах, например, на коленях).
Ксантомы в складках. По словам ученых, при избыточном холестерине в складках рук могут появляться жировые образования – ксантомы, мягкие миниатюрные наросты. Нередко они концентрируются в складках пальцев. В некоторых случаях размер жировых образований на коже становится довольно крупным.
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