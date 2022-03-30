Врач Лисовски: миндалины, ГЭРБ или некоторые продукты могут вызывать неприятный запах изо рта
Неприятный запах изо рта затрагивает более 50 процентов населения в целом.
«Зловонный запах изо рта вызывается бактериями во рту, поэтому он обычно возникает из-за плохой гигиены полости рта», — говорит доктор Леа К. Лисовски. «Однако в некоторых случаях это может быть вызвано основными заболеваниями или образом жизни, начиная от вируса и заканчивая кетогенной диетой».
Неожиданные причины могут включать
Пробки в миндалинах
Пробки в миндалинах могут вызывать неприятный запах изо рта, хотя обычно они не болезненны и не вредны. Их также называют тонзиллитами. Обычно вы можете лечить камни миндалин в домашних условиях. Но в некоторых случаях может потребоваться операция по удалению миндалин.
Синусит и постназальный синдром
Опухшие пазухи и носовые ходы создают как сухость во рту, так и постназальное затекание, а также дополнительный эффект, заключающийся в том, что внутри ваших пазух прячутся «комки» бактериальных колоний.
Эти колонии усиливают неприятный запах изо рта и затрудняют борьбу с ним, даже после устранения таких симптомов, как постназальное затекание.
Еда и напитки
Лук и чеснок, вероятно, являются наиболее распространенными и наиболее известными причинами неприятного запаха изо рта.
Другие продукты и напитки, которые могут усиливать неприятный запах изо рта, включают:
- Чай и кофе
- Алкоголь
- белок
- Консервированная рыба
- Сахар
- Кислые продукты
ГЭРБ
Если у вас есть склонность к изжоге или рефлюксу, неприятный запах изо рта может быть связан с избытком кислоты, вырабатываемой пищеварительным трактом.
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Леа К. Лисовски
Здоровье
Доктор медицины, врач в Northwestern Medicine.
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