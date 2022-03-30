Врач Лисовски: миндалины, ГЭРБ или некоторые продукты могут вызывать неприятный запах изо рта

«Зловонный запах изо рта вызывается бактериями во рту, поэтому он обычно возникает из-за плохой гигиены полости рта», — говорит доктор Леа К. Лисовски. «Однако в некоторых случаях это может быть вызвано основными заболеваниями или образом жизни, начиная от вируса и заканчивая кетогенной диетой».

Неожиданные причины могут включать

Пробки в миндалинах

Синусит и постназальный синдром

Еда и напитки

Чай и кофе

Алкоголь

белок

Консервированная рыба

Сахар

Кислые продукты

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