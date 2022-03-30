Врач Лисовски: миндалины, ГЭРБ или некоторые продукты могут вызывать неприятный запах изо рта

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Врач Лисовски: миндалины, ГЭРБ или некоторые продукты могут вызывать неприятный запах изо рта

Неприятный запах изо рта затрагивает более 50 процентов населения в целом. 

«Зловонный запах изо рта вызывается бактериями во рту, поэтому он обычно возникает из-за плохой гигиены полости рта», — говорит доктор Леа К. Лисовски. «Однако в некоторых случаях это может быть вызвано основными заболеваниями или образом жизни, начиная от вируса и заканчивая кетогенной диетой».

Неожиданные причины могут включать


Пробки в миндалинах


Пробки в миндалинах могут вызывать неприятный запах изо рта, хотя обычно они не болезненны и не вредны. Их также называют тонзиллитами. Обычно вы можете лечить камни миндалин в домашних условиях. Но в некоторых случаях может потребоваться операция по удалению миндалин.

Синусит и постназальный синдром


Опухшие пазухи и носовые ходы создают как сухость во рту, так и постназальное затекание, а также дополнительный эффект, заключающийся в том, что внутри ваших пазух прячутся «комки» бактериальных колоний.

Эти колонии усиливают неприятный запах изо рта и затрудняют борьбу с ним, даже после устранения таких симптомов, как постназальное затекание.

Еда и напитки


Лук и чеснок, вероятно, являются наиболее распространенными и наиболее известными причинами неприятного запаха изо рта.

Другие продукты и напитки, которые могут усиливать неприятный запах изо рта, включают:
  • Чай и кофе
  • Алкоголь
  • белок
  • Консервированная рыба
  • Сахар
  • Кислые продукты

ГЭРБ


Если у вас есть склонность к изжоге или рефлюксу, неприятный запах изо рта может быть связан с избытком кислоты, вырабатываемой пищеварительным трактом.

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Леа К. Лисовски
Леа К. Лисовски
Здоровье
Доктор медицины, врач в Northwestern Medicine.
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