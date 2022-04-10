Жировая болезнь печени: боль под ребрами сигналит о повреждении печени

«НАЖБП может быть диагностирована только тогда, когда она стала серьезной. Или вы можете узнать, что он у вас есть, только во время тестов на другую проблему со здоровьем. Если ваш врач считает, что у вас есть какое-либо заболевание печени, он попытается выяснить, что его вызывает и насколько повреждена ваша печень. Врачи используют ряд тестов, чтобы получить различную информацию и составить общую картину происходящего».

Организация говорит, что при появлении симптомов они могут включатьПо даннымлюди с заболеванием печени, у которых появляются темно-черные смолистые фекалии или темная моча, должны обратиться за «неотложной медицинской помощью». Другие серьезные симптомы включают рвоту с кровью, легкое появление синяков, кожный зуд и отек в нижней части живота.НАЖБП часто не вызывает специфических симптомов, даже если заболевание находится на более поздней стадии. Вы можете не проявлять никаких симптомов в течение многих лет.В нем поясняется:Ранее Медикфорум писал о симптомах диабета.