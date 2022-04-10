Жировая болезнь печени: боль под ребрами сигналит о повреждении печени
Действительно, на сайте здравоохранения Bupa говорится, что боль или дискомфорт в правой части живота прямо под ребрами являются возможным признаком повреждения печени. Американский фонд печени сообщает, что НАЖБП часто протекает бессимптомно.
Организация говорит, что при появлении симптомов они могут включать усталость, слабость, потерю веса, потерю аппетита, тошноту, боль в животе, паукообразные кровеносные сосуды и пожелтение кожи и глаз.
По данным British Liver Trust, люди с заболеванием печени, у которых появляются темно-черные смолистые фекалии или темная моча, должны обратиться за «неотложной медицинской помощью». Другие серьезные симптомы включают рвоту с кровью, легкое появление синяков, кожный зуд и отек в нижней части живота.
НАЖБП часто не вызывает специфических симптомов, даже если заболевание находится на более поздней стадии. Вы можете не проявлять никаких симптомов в течение многих лет.
В нем поясняется:
«НАЖБП может быть диагностирована только тогда, когда она стала серьезной. Или вы можете узнать, что он у вас есть, только во время тестов на другую проблему со здоровьем. Если ваш врач считает, что у вас есть какое-либо заболевание печени, он попытается выяснить, что его вызывает и насколько повреждена ваша печень. Врачи используют ряд тестов, чтобы получить различную информацию и составить общую картину происходящего».
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British Liver Trust
Здоровье
Благотворительная организация в Соединенном Королевстве, деятельность которой направлена на здоровье печени.
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