Можно ли заболеть из-за сквозняка: что говорят врачи
Когда и почему от сквозняка на самом деле становится плохо?
Человеческое тело обладает определенной температурой и может отдавать в пространство некоторое количество тепла. Ученые объясняют: если, например, человек находится в холодном помещении, которое не продувается, вокруг него образуется небольшой слой тепла, который подобно гидрокостюму в холодной воде защищает от действия отрицательных температур. Но ситуация изменится, если на него будет направлен воздушный поток.
«Когда мы стоим на ветру, теплый воздух вокруг тела постоянно смещается, в результате тело остывает, мы замерзаем. Этот эффект усиливается, если кожа влажная, например, из-за пота – возникает дополнительное испарительное охлаждение».
Вот почему заболеть из-за сквозняка вполне реально.
Врачи говорят, что когда поверхность тела остывает, кровоснабжение его периферических отделов уменьшается, так как организм стремится сконцентрировать больше тепла вокруг стратегически важных органов, чтобы не допустить их переохлаждения. Это может негативно влиять на слизистую оболочку носа и горла, которая начинает хуже функционировать из-за сниженного кровообращения. Так как слизистая является частью иммунной защиты, ее ослабление позволяет вирусам легче проникать в организм.
- Вывод: если вы обладаете хорошим здоровьем, то не обязательно заболеете только потому, что постояли на сквозняке. Но на всякий случай перед проветриванием комнаты оберните вокруг шеи шарф или теплее оденьтесь, либо покиньте помещение, пока в нем открыто окно и чувствуются сильные потоки воздуха.
- Вывод: как бы не было жарко, не следует находиться вблизи вентиляторов и открытых окон со сквозняком, потоки воздуха не должны попадать непосредственно на участки тела, в особенности, если организм разгорячен и выделяет пот.
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