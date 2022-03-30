Можно ли заболеть из-за сквозняка: что говорят врачи

«Когда мы стоим на ветру, теплый воздух вокруг тела постоянно смещается, в результате тело остывает, мы замерзаем. Этот эффект усиливается, если кожа влажная, например, из-за пота – возникает дополнительное испарительное охлаждение».

Вывод: если вы обладаете хорошим здоровьем, то не обязательно заболеете только потому, что постояли на сквозняке. Но на всякий случай перед проветриванием комнаты оберните вокруг шеи шарф или теплее оденьтесь, либо покиньте помещение, пока в нем открыто окно и чувствуются сильные потоки воздуха.

Вывод: как бы не было жарко, не следует находиться вблизи вентиляторов и открытых окон со сквозняком, потоки воздуха не должны попадать непосредственно на участки тела, в особенности, если организм разгорячен и выделяет пот.