Боль в суставах: 4 признака, с которыми необходимо обратиться к врачу

«Эти симптомы включают слабость и атрофию мышц, а также боль в суставах, скованность и ограничение подвижности, воспаление, отек покраснение кожи над пораженным суставом», - рассказали специалисты.

«Двумя другими ключевыми признаками являются опухание участков тела с поврежденным суставом и трудности с его движением сустава. В некоторых случаях это быть очень болезненным», - предупреждают эксперты.