Боль в суставах: 4 признака, с которыми необходимо обратиться к врачу
Боль в суставах, которую вы начали ощущать с некоторых пор, может говорить о развитии такого заболевания как артрит.
Артрит насчитывает более 100 разных типов состояний, связанных с патологическими изменениями в суставах, воспалением и болью. Наиболее массовым типом артрита является остеоартрит, который поражает гладкую хрящевую оболочку суставов и вызывает трудности с движением. Также распространенным является ревматоидный артрит, при котором ткани организма атакуются его же собственной иммунной системой. Этот тип встречается даже у детей.
По данным Arthritis Foundation (Фонд артрита), существует множество симптомов артрита, различающихся в зависимости от того, каким именно типом заболевает человек.
«Эти симптомы включают слабость и атрофию мышц, а также боль в суставах, скованность и ограничение подвижности, воспаление, отек покраснение кожи над пораженным суставом», - рассказали специалисты.
Врачи советуют не пропускать «четыре важных предупреждающих признака», появление которых должно стать поводом для обращения к специалистам.
Боль. Она может ощущаться в одной или во многих разных частях тела, быть постоянной или же приходяще-уходящей. У пожилых людей боль в суставах, которая начинает усиливается в течение дня, часто является признаком остеоартрита. Также для артрита характерна резкая боль, возникающая во время движения, или сильная утренняя боль, из-за которой бывает проблематично сжимать кисти рук или наступать (она может ощущаться в области под пальцами ступни).
Скованность. Утренняя скованность, которая длится более часа, является веским основанием для подозрения на артрит. Также его жертвы страдают от скованности после долгого сидения за столом или езды в машине. При артрите скованность часто примешивается к болям в суставах.
«Двумя другими ключевыми признаками являются опухание участков тела с поврежденным суставом и трудности с его движением сустава. В некоторых случаях это быть очень болезненным», - предупреждают эксперты.
Курильщикам, у которых возникает артрит, медики настоятельно советуют бросить. Курение вызывает нагрузку на соединительные ткани, что может усиливать болевые ощущения. С симптомами артрита необходимо обращаться к терапевту или ревматологу.
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Фонд Артрита (Arthritis Foundation)
Здоровье
некоммерческая организация, которая занимается удовлетворением потребностей людей, живущих с артритом в США
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