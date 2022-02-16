Артрит: названы 4 «важных признака», с которыми нужно к врачу
Признаками артрита могут быть боль в суставах и скованность.
Артрит имеет множество разновидностей, одним из самых распространенных его типов является остеоартрит, при котором разрушается гладкая хрящевая оболочка сустава. Если человек подвергается артриту, для него становится особенно важно заботиться о суставах, чтобы избежать их дальнейшего повреждения. По данным Фонда артрита (Arthritis Foundation), есть
«четыре важных предупреждающих признака, которые могут указывать на развитие артрита, и должны обсуждаться с врачом».
Боль. Боль является «классическим» признаком артрита. По словам врачей, она может быть постоянной или приходить и уходить, может ощущаться и при движении, и в состоянии покоя, возникать одной части тела или во многих его разных участках.
Скованность. Телесная скованность, особенно ощущаемая при пробуждении утром или после долгого сидения за столом, езды в машине, тоже может указывать на артрит.
Тугие суставы. Среди ключевых признаков, с которыми нужно обращаться к врачу, фонд называет отек сустава и проблемы с его подвижностью.
Воспаленная кожа. При некоторых типах артрита кожа над пораженным суставом становится красной и опухшей, а на ощупь в ней чувствуется тепло. Если подобное воспаление держится в течение трех дней или дольше или возникает более трех раз в месяц, следует обратиться к терапевту.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые изменения в зрении могут предупреждать о развитии болезни Паркинсона.
Фонд артрита (Arthritis Foundation)
Здоровье
некоммерческая организация, которая занимается удовлетворением потребностей людей, живущих с артритом в США
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