Артрит: названы 4 «важных признака», с которыми нужно к врачу

«четыре важных предупреждающих признака, которые могут указывать на развитие артрита, и должны обсуждаться с врачом».

Артрит имеет множество разновидностей, одним из самых распространенных его типов является остеоартрит, при котором разрушается гладкая хрящевая оболочка сустава. Если человек подвергается артриту, для него становится особенно важно заботиться о суставах, чтобы избежать их дальнейшего повреждения. По данным Фонда артрита (Arthritis Foundation), естьБоль является «классическим» признаком артрита. По словам врачей, она может быть постоянной или приходить и уходить, может ощущаться и при движении, и в состоянии покоя, возникать одной части тела или во многих его разных участках.Телесная скованность, особенно ощущаемая при пробуждении утром или после долгого сидения за столом, езды в машине, тоже может указывать на артрит.Среди ключевых признаков, с которыми нужно обращаться к врачу, фонд называет отек сустава и проблемы с его подвижностью.При некоторых типах артрита кожа над пораженным суставом становится красной и опухшей, а на ощупь в ней чувствуется тепло. Если подобное воспаление держится в течение трех дней или дольше или возникает более трех раз в месяц, следует обратиться к терапевту.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые изменения в зрении могут предупреждать о развитии болезни Паркинсона.