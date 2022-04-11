Артрит: имбирь обладать противовоспалительными свойствами и может облегчить боль

«Было показано, что имбирь обладает противовоспалительными свойствами, аналогичными ибупрофену и ингибиторам ЦОГ-2. В одном исследовании специальный экстракт имбиря уменьшал воспалительные реакции при РА так же эффективно, как и стероиды. Предыдущие исследования показали, что прием определенного экстракта четыре раза в день уменьшал боль при остеоартрите в колене после трех месяцев лечения, а другой экстракт, принимаемый два раза в день, работал примерно так же, как ибупрофен, принимаемый три раза в день, при боли при остеоартрозе тазобедренного и коленного суставов».

Arthritis Foundation сообщает:Имбирь — относительно хорошо переносимое растительное лекарственное средство с незначительными побочными эффектами. Наиболее часто сообщаемыми побочными эффектами являются расстройство желудка и раздражение рта. Вы должны принимать имбирь с осторожностью, если используете антикоагулянты, потому что имбирь может увеличить риск кровотечения. Не было найдено рекомендуемых безопасных и эффективных доз для использования при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.Если у вас артрит, важно заботиться о суставах, чтобы избежать дальнейшего повреждения. Симптомы артрита могут меняться от недели к неделе, поэтому боль в суставах может приходить и уходить. Утренняя скованность, которая длится более часа, является веской причиной для подозрения на артрит». Двумя другими ключевыми признаками являются отек и трудности с движением сустава.Ранее Медикфорум писал о 10 признаках рака.