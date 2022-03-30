Врач Хубчандани: у вас бывают «непостоянные» головные боли? Это может быть гипертония
Страшная часть гипертонии — это опасные для жизни проблемы, которые могут последовать. От сердечных приступов до инсультов, высокое кровяное давление не останавливается на более высоких показателях. К счастью, как только вы узнаете об этом состоянии, вы можете многое сделать, чтобы восстановить свои уровни из красной зоны.
В то время как ваше кровяное давление может колебаться в течение дня, гипертония является постоянной.
Гипертония поражает около трети взрослых, но многие могут не осознавать этого из-за отсутствия симптомов.
Хотя высокое кровяное давление «редко» вызывает заметные симптомы, есть некоторые признаки, которые могут помочь вам определить виновника. Одним из предупредительных знаков, которые могут быть способом привлечь внимание к вашему кровяному давлению, являются головные боли.
Доктор Джагдиш Хубчандани сказал, что этот симптом может появиться.
Однако он продолжил:
«Следует отметить, что головная боль — непостоянный и неубедительный симптом. Лучший способ узнать о гипертонии — проверить артериальное давление».
Эксперт также упомянул другие возможные признаки, в том числе:
- Грудная боль
- Усталость
- Затрудненное дыхание
- Проблемы со зрением
"Боль в груди — еще один болевой симптом, который может возникать с головной болью или без нее во время гипертонического криза. Однако у большинства людей с гипертонией это не часто наблюдаемый симптом. После того, как у вас подтвердится гипертония, вам, возможно, придется изменить свой образ жизни или начать принимать лекарства".
Эффективные изменения образа жизни, которые могут помочь снизить уровень давления, включают отказ от соли, кофеина и алкоголя, физические упражнения, отказ от курения и снижение веса, если у вас избыточный вес.
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Джагдиш Хубчандани
Здоровье
Врач, профессор общественного здравоохранения Университета штата Нью-Мексико, США.
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