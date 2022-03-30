Врач Хубчандани: у вас бывают «непостоянные» головные боли? Это может быть гипертония

«Следует отметить, что головная боль — непостоянный и неубедительный симптом. Лучший способ узнать о гипертонии — проверить артериальное давление».

Грудная боль

Усталость

Затрудненное дыхание

Проблемы со зрением

"Боль в груди — еще один болевой симптом, который может возникать с головной болью или без нее во время гипертонического криза. Однако у большинства людей с гипертонией это не часто наблюдаемый симптом. После того, как у вас подтвердится гипертония, вам, возможно, придется изменить свой образ жизни или начать принимать лекарства".