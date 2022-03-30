Фибрилляция предсердий может быть связана с риском когнитивных нарушений и деменции
По мере своего развития деменция полностью нарушает функции мозга больных, в конечном итоге лишая их независимости. Это снижение может быть вызвано рядом факторов, и, согласно новым исследованиям, одним из них может быть мерцательная аритмия.
Недавние результаты основаны на докторской диссертации Лины Риден, которая имеет докторскую степень в области нейропсихиатрической эпидемиологии в Сальгренской академии.
Исследование Райдена опиралось на данные, полученные от 70-летних обследованных в 2000 году, за которыми наблюдали до 82 лет. Некоторые из включенных данных были также получены от 70-летних, которые прошли ряд обследований в 2014 году.Участники последней группы были протестированы с помощью тестов магнитно-резонансной томографии, чтобы выявить любые изменения в структуре их мозга. Результаты показали, что у людей с фибрилляцией предсердий есть немые инфаркты мозга глубже в белом веществе, что потенциально может быть признаком заболевания сосудов головного мозга.
«Может быть несколько причин, по которым риск развития деменции повышен у людей с мерцательной аритмией, даже если у них нет инсульта. Деменция может быть вызвана, например, нарушением притока крови к мозгу; немые инфаркты головного мозга, которые представляют собой поражения головного мозга, видимые на изображениях головного мозга, но не вызывающие каких-либо типичных симптомов инсульта; или болезнь Альцгеймера вызывает воспалительный процесс, повышающий риск развития деменции».
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Лина Риден
Здоровье
Исследователь в University of Gothenburg.
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