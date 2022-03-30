Фибрилляция предсердий может быть связана с риском когнитивных нарушений и деменции

«Может быть несколько причин, по которым риск развития деменции повышен у людей с мерцательной аритмией, даже если у них нет инсульта. Деменция может быть вызвана, например, нарушением притока крови к мозгу; немые инфаркты головного мозга, которые представляют собой поражения головного мозга, видимые на изображениях головного мозга, но не вызывающие каких-либо типичных симптомов инсульта; или болезнь Альцгеймера вызывает воспалительный процесс, повышающий риск развития деменции».

Недавние результаты основаны на докторской диссертации Лины Риден, которая имеет докторскую степень в области нейропсихиатрической эпидемиологии в Сальгренской академии.Исследование Райдена опиралось на данные, полученные от 70-летних обследованных в 2000 году, за которыми наблюдали до 82 лет. Некоторые из включенных данных были также получены от 70-летних, которые прошли ряд обследований в 2014 году.Участники последней группы были протестированы с помощью тестов магнитно-резонансной томографии, чтобы выявить любые изменения в структуре их мозга. Результаты показали, что у людей с фибрилляцией предсердий есть немые инфаркты мозга глубже в белом веществе, что потенциально может быть признаком заболевания сосудов головного мозга.Ранее Медикфорум писал о пользе пробиотиков.