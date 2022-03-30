Тупая боль под ребрами может указывать на последнюю стадию жировой болезни печени
Повреждение печени на ранней стадии часто вызывает тошноту, потерю веса, отсутствие интереса к еде или сочетание этих трех факторов. Более пяти процентов жира, хранящегося в клетках печени, считается слишком большим, и это может привести к ожирению печени.
По данным Liver Health UK, существует четыре стадии НАЖБП:
- Простой жировой гепатоз или стеатоз
- Неалкогольный стеатогепатит (НАСГ)
- Фиброз
- Цирроз
«На этом этапе печень перестает работать должным образом, и начинают появляться симптомы, такие как пожелтение кожи и белков глаз и тупая боль в нижней правой части ребер», — говорится в сообщении Liver Health UK. «Шрамовую ткань при циррозе печени трудно удалить, хотя дальнейшее прогрессирование можно остановить, если устранить причину повреждения печени».
Повреждения печени, вызванные циррозом, как правило, необратимы. Но если цирроз печени диагностировать на ранней стадии и устранить причину, дальнейшее повреждение можно ограничить и, в редких случаях, обратить вспять.
Избыточный вес увеличивает риск развития проблем с печенью, которые могут привести к циррозу. Например, у людей с избыточным весом часто развивается неалкогольная жировая болезнь печени.
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Liver Health UK
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