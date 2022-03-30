Тупая боль под ребрами может указывать на последнюю стадию жировой болезни печени

Простой жировой гепатоз или стеатоз

Неалкогольный стеатогепатит (НАСГ)

Фиброз

Цирроз

«На этом этапе печень перестает работать должным образом, и начинают появляться симптомы, такие как пожелтение кожи и белков глаз и тупая боль в нижней правой части ребер», — говорится в сообщении Liver Health UK. «Шрамовую ткань при циррозе печени трудно удалить, хотя дальнейшее прогрессирование можно остановить, если устранить причину повреждения печени».