Жировая болезнь печени: признак в вашем животе - пройдите обследование
По данным British Liver Trust, из тех, у кого есть ранние признаки заболевания, сокращенно НАЖБП, у 20 процентов разовьется цирроз печени. Цирроз — это рубцевание печени, препятствующее нормальной работе органа; это состояние, которого можно избежать, если НАЖБП будет выявлена и вылечена на ранней стадии.
Ранними симптомами этой формы заболевания печени являются тупая или ноющая боль в верхней правой части живота над правой нижней частью ребер, крайняя усталость, необъяснимая потеря веса и чувство слабости.
По мере развития состояния симптомы становятся тяжелыми с появлением желтухи, также известной как пожелтение кожи и глаз, кожный зуд и отеки на ногах, лодыжках, ступнях и животе.
Цирроз является наиболее запущенной стадией заболевания печени, которая может привести к печеночной недостаточности, а иногда и к опасным для жизни осложнениям. Рекомендуется, чтобы человек, обнаруживший любой из ранних симптомов, немедленно обратился за консультацией к своему врачу общей практики.
Чтобы диагностировать НАЖБП, врач общей практики проведет анализ крови на функцию печени, после чего можно будет использовать ряд методов лечения для устранения НАЖБП, таких как лекарства, трансплантация печени и изменение образа жизни.
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British Liver Trust
Здоровье
Благотворительная организация в Соединенном Королевстве, которая занимается здоровьем печени.
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