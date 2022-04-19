«Возможны опасные последствия»: врач Евдокимов назвал признаки сотрясения мозга

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мужчина держится рукой за голову

Удар по голове всегда сопряжен с риском заполучить сотрясение мозга, даже если нет явных признаков плохого самочувствия.

В своем интервью остеопат Сергей Евдокимов рассказал, насколько тяжелыми могут быть проявления и последствия сотрясения мозга.

«Вероятность серьезного вреда для здоровья при сотрясении мозга зависит от того, насколько сильным был удар, и какая часть мозга пострадала», - уточнил врач.

Евдокимов заметил, что сотрясение незначительной степени может выражаться в некоторых неврологических нарушениях. При этом могут возникать следующие симптомы.
  • Нарушенная координация движений.
  • Проблема с памятью.
  • Трудности с концентрацией внимания.
  • Речевые нарушения.
Евдокимов добавил, что мозг может полностью восстановиться за достаточно быстрый срок, если сотрясение не привело к образованию гематомы.

«При легкой степени сотрясения двух недель бывает достаточно, чтобы произошло восстановление мозга. В более тяжелых случаях последствия могут сохраняться до года», - сообщил медик.

Если результатом удара головой стала внутричерепная гематома или кровоизлияние, врачи  рассматривают это как очень серьезный и опасный «побочный эффект» перенесенного мозгового сотрясения. Организм может не справиться самостоятельно с устранением такой гематомы – в этом случае для избавления от нее человеку может понадобиться долгая по времени реабилитация или хирургическое вмешательство. Нерастворившаяся гематома в черепе может стать причиной ухудшения неврологического здоровья, энцефалопатии, провоцировать судорожные припадки.

Евдокимов предупредил, что ушиб головы может означать не только сотрясение мозга, но и повреждение черепных костей, что также создает определенную угрозу для целостности мозга. Учитывая подобные риски, следует обязательно обращаться к врачу после полученного удара по голове, даже если на первый взгляд кажется, что ничего серьезного не случилось. Некоторые повреждения и их последствия могут быть поначалу незаметными и проявиться в полную силу лишь со временем. В некоторых случаях таким последствием способен оказаться летальный исход.

Ранее портал MedikForum.ru писал о развитии рака как последствии бессонницы, имеющейся у человека.
Сергей Евдокимов
Сергей Евдокимов
Здоровье
врач-остеопат
Теги : сотрясение мозга, признаки нарушений, Сергей Евдокимов