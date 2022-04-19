«Возможны опасные последствия»: врач Евдокимов назвал признаки сотрясения мозга

«Вероятность серьезного вреда для здоровья при сотрясении мозга зависит от того, насколько сильным был удар, и какая часть мозга пострадала», - уточнил врач.

Нарушенная координация движений.

Проблема с памятью.

Трудности с концентрацией внимания.

Речевые нарушения.

«При легкой степени сотрясения двух недель бывает достаточно, чтобы произошло восстановление мозга. В более тяжелых случаях последствия могут сохраняться до года», - сообщил медик.