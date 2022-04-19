«Возможны опасные последствия»: врач Евдокимов назвал признаки сотрясения мозга
Удар по голове всегда сопряжен с риском заполучить сотрясение мозга, даже если нет явных признаков плохого самочувствия.
В своем интервью остеопат Сергей Евдокимов рассказал, насколько тяжелыми могут быть проявления и последствия сотрясения мозга.
«Вероятность серьезного вреда для здоровья при сотрясении мозга зависит от того, насколько сильным был удар, и какая часть мозга пострадала», - уточнил врач.
Евдокимов заметил, что сотрясение незначительной степени может выражаться в некоторых неврологических нарушениях. При этом могут возникать следующие симптомы.
- Нарушенная координация движений.
- Проблема с памятью.
- Трудности с концентрацией внимания.
- Речевые нарушения.
«При легкой степени сотрясения двух недель бывает достаточно, чтобы произошло восстановление мозга. В более тяжелых случаях последствия могут сохраняться до года», - сообщил медик.
Если результатом удара головой стала внутричерепная гематома или кровоизлияние, врачи рассматривают это как очень серьезный и опасный «побочный эффект» перенесенного мозгового сотрясения. Организм может не справиться самостоятельно с устранением такой гематомы – в этом случае для избавления от нее человеку может понадобиться долгая по времени реабилитация или хирургическое вмешательство. Нерастворившаяся гематома в черепе может стать причиной ухудшения неврологического здоровья, энцефалопатии, провоцировать судорожные припадки.
Евдокимов предупредил, что ушиб головы может означать не только сотрясение мозга, но и повреждение черепных костей, что также создает определенную угрозу для целостности мозга. Учитывая подобные риски, следует обязательно обращаться к врачу после полученного удара по голове, даже если на первый взгляд кажется, что ничего серьезного не случилось. Некоторые повреждения и их последствия могут быть поначалу незаметными и проявиться в полную силу лишь со временем. В некоторых случаях таким последствием способен оказаться летальный исход.
Ранее портал MedikForum.ru писал о развитии рака как последствии бессонницы, имеющейся у человека.
Сергей Евдокимов
Здоровье
врач-остеопат
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