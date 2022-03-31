Рак легких: постоянная усталость является одним из основных признаков
Раннее обнаружение рака легких может означать, что его легче лечить, поэтому, если вы заметите какие-либо изменения, как можно скорее проверьте их у своего врача общей практики.
NHS отмечает, что на ранних стадиях обычно нет признаков или симптомов, а симптомы рака легких развиваются по мере прогрессирования заболевания. Основные симптомы рака легких включают постоянную усталость или недостаток энергии.
Наиболее распространенными симптомами рака легких являются кашель большую часть времени, изменение кашля, который у вас был в течение длительного времени, и инфекции грудной клетки, которые продолжают возвращаться, или инфекция грудной клетки, которая не проходит. поправляйся. Потеря аппетита, постоянное чувство усталости и потеря веса — все это признаки.
«Кашель также является симптомом коронавируса. По-прежнему важно связаться с врачом общей практики, если у вас появился новый или ухудшающийся кашель. Они могут поговорить с вами по телефону или по видеосвязи и организовать тесты, если они вам нужны».
Национальная служба здравоохранения определила некоторые менее распространенные симптомы рака легких, о которых некоторые люди могут не знать. К ним относятся изменения внешнего вида ваших пальцев, например, они становятся более изогнутыми или их концы становятся больше.
Некоторые люди могут также заметить отек лица или шеи или постоянную боль в груди или плече.
Есть некоторые факторы, которые могут увеличить риск развития рака. Курение табака является основной причиной. Исследования рака говорят, что 7 из 10 случаев рака легких вызваны курением. По данным NHS, если вы выкуриваете более 25 сигарет в день, у вас в 25 раз больше шансов заболеть раком легких, чем у некурящего человека.
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Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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