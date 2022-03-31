Рак легких: постоянная усталость является одним из основных признаков

«Кашель также является симптомом коронавируса. По-прежнему важно связаться с врачом общей практики, если у вас появился новый или ухудшающийся кашель. Они могут поговорить с вами по телефону или по видеосвязи и организовать тесты, если они вам нужны».

NHS отмечает, что на ранних стадиях обычно нет признаков или симптомов, а симптомы рака легких развиваются по мере прогрессирования заболевания. ОсновныеНаиболее распространенными симптомами рака легких являютсяизменение кашля, который у вас был в течение длительного времени, и инфекции грудной клетки, которые продолжают возвращаться, или инфекция грудной клетки, которая не проходит. поправляйся. Потеря аппетита, постоянное чувство усталости и потеря веса — все это признаки.определила некоторые менее распространенные симптомы рака легких, о которых некоторые люди могут не знать. К ним относятся изменения внешнего вида ваших пальцев, например, они становятся более изогнутыми или их концы становятся больше.Некоторые люди могут также заметить отек лица или шеи или постоянную боль в груди или плече.Есть некоторые факторы, которые могут увеличить риск развития рака. Курение табака является основной причиной. Исследования рака говорят, что 7 из 10 случаев рака легких вызваны курением. По данным NHS, если вы выкуриваете более 25 сигарет в день, у вас в 25 раз больше шансов заболеть раком легких, чем у некурящего человека.Ранее Медикфорум писал о признаках нездоровой щитовидной железы.