Уреаплазма: эта инфекция встречается у 70% сексуально активных взрослых — симптомы
Естественно населяя мочевыводящие и половые пути, уреаплазма была причастна к случаям уретрита – воспаления уретры у обоих полов.
Эксперты в области здравоохранения LloydsPharmacy подтвердили: «Уреаплазма обычно передается половым путем».
«Общая» инфекция обычно протекает бессимптомно, но если возникает воспаление, симптомы могут включать:
- Боль во время мочеиспускания
- Жжение
Что такое уреаплазма?
Часть бактериальной популяции организма, уреаплазма, принадлежит к классу бактерий, называемых микоплазмами.
«Виды микоплазмы являются самыми маленькими из известных организмов своего типа, которые могут создавать свои копии для размножения».
Инфекция связана с заболеваниями и состояниями, которые влияют на мужскую и женскую репродуктивную систему.
Заражение уреаплазмой может привести к проблемам с фертильностью.
«Бактерии могут влиять на количество сперматозоидов и их способность двигаться у мужчин. У женщин это может вызвать инфекцию, которая затрудняет достижение беременности».
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LloydsPharmacy
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