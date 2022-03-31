Уреаплазма: эта инфекция встречается у 70% сексуально активных взрослых — симптомы

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Уреаплазма: эта инфекция встречается у 70% сексуально активных взрослых — симптомы

Естественно населяя мочевыводящие и половые пути, уреаплазма была причастна к случаям уретрита – воспаления уретры у обоих полов. 

Эксперты в области здравоохранения LloydsPharmacy подтвердили: «Уреаплазма обычно передается половым путем». 

«Общая» инфекция обычно протекает бессимптомно, но если возникает воспаление, симптомы могут включать:
  • Боль во время мочеиспускания
  • Жжение
В частности, у женщин это может привести к неприятному запаху из влагалища и водянистым выделениям из влагалища. Люди с ослабленной иммунной системой больше подвержены риску заражения инфекцией. Лечить уреаплазму просто, так как курс назначенных антибиотиков может избавить от инфекции.

Что такое уреаплазма?


Часть бактериальной популяции организма, уреаплазма, принадлежит к классу бактерий, называемых микоплазмами.
«Виды микоплазмы являются самыми маленькими из известных организмов своего типа, которые могут создавать свои копии для размножения».

Инфекция связана с заболеваниями и состояниями, которые влияют на мужскую и женскую репродуктивную систему.

Заражение уреаплазмой может привести к проблемам с фертильностью.
«Бактерии могут влиять на количество сперматозоидов и их способность двигаться у мужчин. У женщин это может вызвать инфекцию, которая затрудняет достижение беременности».

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LloydsPharmacy

Здоровье

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Теги : уреаплазма, ИППП, инфекции