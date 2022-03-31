Уреаплазма: эта инфекция встречается у 70% сексуально активных взрослых — симптомы

Боль во время мочеиспускания

Жжение

Что такое уреаплазма?

«Виды микоплазмы являются самыми маленькими из известных организмов своего типа, которые могут создавать свои копии для размножения».

«Бактерии могут влиять на количество сперматозоидов и их способность двигаться у мужчин. У женщин это может вызвать инфекцию, которая затрудняет достижение беременности».