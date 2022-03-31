Посмотрите на "качество" ногтей на ногах - у вас могли быть закупоренные артерии

«Хотя трудно понять, сколько отложений может быть на стенках ваших артерий, есть признаки, которые могут указывать на потенциальные проблемы с левой рукой или ступнями. Они могут включать изменения ногтей на ногах, такие как утолщение, обесцвечивание или ломкость».

На поздних стадиях состояние с медицинской точки зрения признается заболеванием периферических артерий. Ногти, которые становятся обесцвеченными, толстыми и ломкими, могут свидетельствовать о прогрессирующем закупорке артерий.Изменения ногтей возникают в результате закупорки артерий ног, но также могут поражаться сосуды, ведущие к мозгу и сердцу. Когда такие органы лишаются богатой питательными веществами крови, они могут отключиться, что приведет к инсульту или сердечному приступу. Но закупорке часто предшествует постепенное накопление бляшек, заполненных холестерином, что может служить предупредительным сигналом.Поскольку сосудистые проходы сужаются, конечности с меньшей вероятностью получают кислород, в котором они нуждаются.По этой причине изменения, как правило, проявляются в пальцах ног, пальцах и ногтях. По даннымОднако в органе здравоохранения добавляют, что другие тревожные симптомы могут сигнализировать о том, что ситуация стала критической.Ранее Медикфорум писал о пользе бананов.