Посмотрите на "качество" ногтей на ногах - у вас могли быть закупоренные артерии
Кровь состоит из различных элементов, включая кислород, питательные вещества и липиды, которые выполняют определенные функции. Но некоторые липиды, такие как липопротеины низкой плотности, вредны, потому что они накапливаются на внутренней оболочке артерий, вызывая их утолщение с течением времени.
На поздних стадиях состояние с медицинской точки зрения признается заболеванием периферических артерий. Ногти, которые становятся обесцвеченными, толстыми и ломкими, могут свидетельствовать о прогрессирующем закупорке артерий.
Изменения ногтей возникают в результате закупорки артерий ног, но также могут поражаться сосуды, ведущие к мозгу и сердцу. Когда такие органы лишаются богатой питательными веществами крови, они могут отключиться, что приведет к инсульту или сердечному приступу. Но закупорке часто предшествует постепенное накопление бляшек, заполненных холестерином, что может служить предупредительным сигналом.
Поскольку сосудистые проходы сужаются, конечности с меньшей вероятностью получают кислород, в котором они нуждаются.
По этой причине изменения, как правило, проявляются в пальцах ног, пальцах и ногтях. По данным Advanced Foot & Ankle Center:
«Хотя трудно понять, сколько отложений может быть на стенках ваших артерий, есть признаки, которые могут указывать на потенциальные проблемы с левой рукой или ступнями. Они могут включать изменения ногтей на ногах, такие как утолщение, обесцвечивание или ломкость».
Однако в органе здравоохранения добавляют, что другие тревожные симптомы могут сигнализировать о том, что ситуация стала критической.
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Advanced Foot & Ankle Center
Здоровье
Медицинский центр, который занимается лечением болезней ног (США).
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