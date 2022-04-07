Симптомы повышенного холестерина: ксантомы - их можно найти на ягодицах, коленях и локтях

«Ксантомы различаются по размеру. Некоторые очень маленькие. Другие больше трех дюймов (7,5 см) в диаметре. Они могут появиться в любом месте на теле. Но чаще всего их можно увидеть на локтях, суставах, сухожилиях, коленях, руках, ногах или ягодицах».

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