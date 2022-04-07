Симптомы повышенного холестерина: ксантомы - их можно найти на ягодицах, коленях и локтях
Кровь состоит из различных элементов, включая кислород, питательные вещества и липиды, которые выполняют определенные функции. Но некоторые липиды, такие как липопротеины низкой плотности, вредны, потому что они накапливаются на внутренней оболочке артерий, вызывая их утолщение с течением времени. При отсутствии лечения могут возникнуть серьезные последствия для здоровья, такие как сердечный приступ или инсульт.
Высокий уровень холестерина в крови делает кровоток густым, влияет на нормальный кровоток в нервах и вызывает покалывание. Под кожей могут образовываться жировые комки, которые могут появиться на руках и ногах.
Эти жировые комки известны как ксантомы и могут различаться по размеру, от размера виноградины до размера булавочной головки. Ксантомы распространены, особенно среди пожилых людей и людей с высоким содержанием липидов (жиров) в крови, сообщает Mount Sinai.
«Ксантомы различаются по размеру. Некоторые очень маленькие. Другие больше трех дюймов (7,5 см) в диаметре. Они могут появиться в любом месте на теле. Но чаще всего их можно увидеть на локтях, суставах, сухожилиях, коленях, руках, ногах или ягодицах».
Уход
Если у вас есть заболевание, которое вызывает повышение уровня липидов в крови, лечение этого состояния может помочь уменьшить развитие ксантом. Если нарост вас беспокоит, врач может удалить его хирургическим путем или с помощью лазера. Однако ксантомы могут вернуться после операции.
Другие методы лечения ксантомы включают лазерную хирургию или химическую обработку трихлоруксусной кислотой.
Однако рост ксантомы может вернуться после лечения, поэтому эти методы не обязательно излечивают заболевание.
Еще одним предупреждающим признаком высокого уровня холестерина могут быть болезненные ощущения в пальцах рук и ног. Считается, что боль вызвана накоплением холестерина в сосудах ног и рук. Другим симптомом, обычно связанным с этим заболеванием, является ощущение покалывания в пальцах ног и пальцев.
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Mount Sinai
Здоровье
Система здравоохранения Mount Sinai — сеть больниц в Нью-Йорке. Она была образована в сентябре 2013 года путем слияния компаний Continuum Health Partners и Медицинского центра Mount Sinai.
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