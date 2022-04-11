Иммунолог опровергла популярные мифы о бадах

«Некоторые считают, чтоб бады — бесполезная вещь. Мол, жили же раньше как-то без них. Раньше все необходимое человек получал с пищей, так как ее качественный состав был богаче. Современные продукты питания содержат лишь около 10% ценных веществ по сравнению с продуктами 100 лет назад. Например, содержание железа в яблоках за последние десятилетия уменьшилось на 90% , капуста потеряла 80% кальция и 50% калия», — отмечает специалист.

Многие уверены, что бады способны лечить болезни. Это чистое заблуждение. Ведь биодобавки не являются лекарственными средствами. Витамины и минералы могут только компенсировать дефициты, способствующих развитию патологий, но не вылечить их. Тем не менее, совсем отказываться от бадов также не стоит.Принимать бады и витамины можно, но делать это бесконтрольно нельзя. Они хоть и не являются медикаментами, но все же назначать их должен врач.Для здоровья опасна не только нехватка полезных веществ, но и их переизбыток. Выбирая между поливитаминами и бадами в виде одного нутриента, эксперт рекомендует отдавать предпочтение отдельно направленным препаратам.Доктор утверждает, что поливитамины — маркетинговая хитрость. Нередко в составе одной таблетки можно встретить абсолютно несовместимые между собой элементы.