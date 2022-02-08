Рак кишечника: 2 ощущения в животе, сигнализирующие о закупорке опухолью

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Рак кишечника: 2 ощущения в животе, сигнализирующие о закупорке опухолью

Любые признаки кишечной непроходимости, классифицируемые как «неотложная симтуация», должны быть обращены к медицинскому работнику как можно скорее, будь то ваш врач или ближайшее отделение скорой и неотложной помощи. Исследование рака Великобритании указало на два ощущения, которые можно почувствовать в животе, когда рак блокирует кишечник. Это схваткообразные боли в животе и ощущение вздутия живота.

Другие возможные показания включают: запор, неспособность отхаркиваться и рвоту. Непроходимость кишечника считается «серьезным осложнением», чаще встречающимся при распространенном раке.

Полный спектр возможных симптомов рака кишечника:
  • Кровотечение из заднего прохода (прямая кишка) или кровь в стуле.
  • Изменение вашей обычной привычки дефекации, например, более жидкий стул, более частое мочеиспускание или запор.
  • Припухлость, которую ваш врач может прощупать в заднем проходе или животе (животе), чаще справа.
  • Ощущение необходимости напрягаться в заднем проходе (как будто вам нужно какать), даже после опорожнения кишечника.
  • Похудение.
  • Боль в животе или заднем проходе.
  • Усталость и одышка.
Когда раковая опухоль полностью или частично блокирует кишечник, пищевые отходы не могут выйти из организма.

Организация Bowel Cancer UK предупредила, что в запущенных случаях рака кишечника опухоль может распространиться на печень. Метастазы в печень, как известно, являются «наиболее распространенным местом распространения рака кишечника».

Ранее Медикфорум писал о том, что парацетамол повышает давление.

Bowel Cancer UK

Здоровье

Ведущая благотворительная организация по борьбе с раком кишечника в Великобритании.

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