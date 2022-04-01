Профессор Ховард: эффект ноцебо может быть причиной побочных эффектов от статинов

«К пациентам следует относиться серьезно, когда они сообщают о побочных эффектах, потому что они искренне страдают. И пациентов также следует информировать об эффекте ноцебо при назначении статинов. Некоторые из побочных эффектов также могут быть вызваны типичными болями старения».

Исследование показало, что у людей, принимающих статины, не было различий в мышечных симптомах по сравнению с теми, кто не принимал статины.Эти симптомы включали боль, слабость, судороги или скованность. Неясно, что вызывает мышечную боль, но исследователи подозревают, что это может быть связано с возрастом людей и основными состояниями здоровья.Также была выдвинута гипотеза об «эффекте ноцебо», когда люди ожидают испытать мышечную боль, а затем из-за этого испытывают ее. Исследователи оценили 200 пациентов, которые недавно прекратили прием статинов или рассматривали возможность прекращения приема из-за мышечной боли.Пациентов случайным образом распределили на шесть двухмесячных периодов лечения, в течение которых они получали либо статины, либо плацебо.По окончании периода лечения исследователи не обнаружили различий в мышечных симптомах между теми, кто принимал статины, и теми, кто принимал плацебо.Они также обнаружили, что мышечные симптомы не имели различий в влиянии на качество жизни — настроение, способность ходить, работу, отношения и сон.Профессорсказал:Ранее Медикфорум писал о признаках деменции.