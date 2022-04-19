Диабет 2 типа: хром помогает «контролировать» уровень сахара в крови — список продуктов
При диабете 2 типа организм не вырабатывает достаточного количества инсулина или клетки организма не реагируют на инсулин. Болезнь можно частично контролировать с помощью диеты. Одна дна добавка особенно может быть полезна при лечении диабета 2 типа.
Хром — это микроэлемент, используемый для улучшения чувствительности организма к инсулину.
Holland and Barrett,описывают его как «минерал, который помогает организму расщеплять жиры и углеводы, а также помогает контролировать уровень сахара в крови у пациентов с диабетом второго типа». В результате сеть предполагает, что его можно использовать для лечения диабета 2 типа.
Другие советы, которые они предлагают, включают:
- Управление потреблением углеводов
- Выбор продуктов с низким ГИ
- Увеличение потребления клетчатки
- Питьевая вода
- Потребление нескольких ложек яблочного уксуса
В последние месяцы диабет 2 типа стал ассоциироваться с другим, более распространенным заболеванием. Недавние исследования показали, что COVID-19 может увеличить риск развития диабета у человека. Данные свидетельствуют о том, что риск развития диабета после Covid вырос на 40 процентов.
Перед употреблением добавок обязательна консультация врача.
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Holland and Barrett
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Сеть аптек в Великобритании.
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