Диабет 2 типа: хром помогает «контролировать» уровень сахара в крови — список продуктов

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Диабет 2 типа: хром помогает «контролировать» уровень сахара в крови — список продуктов

При диабете 2 типа организм не вырабатывает достаточного количества инсулина или клетки организма не реагируют на инсулин. Болезнь можно частично контролировать с помощью диеты. Одна дна добавка особенно может быть полезна при лечении диабета 2 типа.

Хром — это микроэлемент, используемый для улучшения чувствительности организма к инсулину.

Holland and Barrett,описывают его как «минерал, который помогает организму расщеплять жиры и углеводы, а также помогает контролировать уровень сахара в крови у пациентов с диабетом второго типа». В результате сеть предполагает, что его можно использовать для лечения диабета 2 типа.

Другие советы, которые они предлагают, включают:

  • Управление потреблением углеводов
  • Выбор продуктов с низким ГИ
  • Увеличение потребления клетчатки
  • Питьевая вода
  • Потребление нескольких ложек яблочного уксуса
Они предполагают, что эти советы могут помочь человеку контролировать диабет второго типа.

В последние месяцы диабет 2 типа стал ассоциироваться с другим, более распространенным заболеванием. Недавние исследования показали, что COVID-19 может увеличить риск развития диабета у человека. Данные свидетельствуют о том, что риск развития диабета после Covid вырос на 40 процентов.

Перед употреблением добавок обязательна консультация врача.

Ранее Медикфорум писал о признаках деменции.

Holland and Barrett

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