От боли в груди до тошноты: врач называет тревожные признаки больного сердца
Одним из наиболее очевидных признаков больного сердца, к которым нужно относиться серьезно, является дискомфорт в груди, говорит профессор кардиологии Дэвид Ньюби.
В своем интервью кардиолог Эдинбургского университета выделил тревожные предупреждающие признаки того, что больное сердце находится под непосредственной угрозой инфаркта.
Стенокардия.
«Одним из признаков состояния, к которому нужно относиться серьезно, является боль в груди. Если боль возникает при физической нагрузке, но уменьшается во время отдыха, скорее всего, это стенокардия», - пояснил врач.
Стенокардия – это состояние, вызванное снижением притока крови к сердечной мышце. Характерный признак нарушения – неприятное ощущение в груди – чаще всего описывается пациентами как боль.
«Боль может быть плотной, тупой, тяжелой, распространяющейся на руки, шею, челюсть или спину», - уточняет кардиолог.
Профессор Ньюби посоветовал обязательно обращаться к врачу в тех случаях, когда возникают приступы боли в груди, которые прекращаются в течение нескольких минут после отдыха.
Другим проявлением больного сердца из-за возникшей стенокардии, является состояние ухудшившегося самочувствия после стресса – при этом возникает ощущение тошноты, одышки.
Одним из самых тревожных признаков, подаваемых больным сердцем, эксперт называет боль в груди, возникающую в состоянии покоя.
«Если вы испытываете сильную боль в груди, когда просто сидите без дела, вызывайте скорую помощь – особенно если при этом чувствуете себя плохо».
Сердечная недостаточность. Признаком, который «нельзя игнорировать», профессор Ньюби считает опухшие лодыжки.
«Внезапный отек ступней и лодыжек может быть маркером сердечной недостаточности».
Сердечная недостаточность – показатель того, что сердце не справляется со своей основной функцией перекачивания крови по всему телу. Медик отмечает, что проблема обычно развивается, когда сердечная мышца становится слишком слабой или жесткой.
Врач рекомендует обращать внимание на следующие тревожные признаки сердечной недостаточности.
- Одышка, возникающая после активности или в состоянии покоя.
- Чувство повышенной усталости, быстро возникающего утомления.
- Кашель, учащенное сердцебиение, головокружение.
Дэвид Ньюби (David Newby)
Здоровье
профессор кардиологии Эдинбургского университета
Оставить комментарий