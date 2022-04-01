От боли в груди до тошноты: врач называет тревожные признаки больного сердца

«Одним из признаков состояния, к которому нужно относиться серьезно, является боль в груди. Если боль возникает при физической нагрузке, но уменьшается во время отдыха, скорее всего, это стенокардия», - пояснил врач.

«Боль может быть плотной, тупой, тяжелой, распространяющейся на руки, шею, челюсть или спину», - уточняет кардиолог.

«Если вы испытываете сильную боль в груди, когда просто сидите без дела, вызывайте скорую помощь – особенно если при этом чувствуете себя плохо».

«Внезапный отек ступней и лодыжек может быть маркером сердечной недостаточности».

Одышка, возникающая после активности или в состоянии покоя.

Чувство повышенной усталости, быстро возникающего утомления.

Кашель, учащенное сердцебиение, головокружение.