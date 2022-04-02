Повышенный холестерин: врач называет его симптомом «необычное ощущение» в пальцах

«Состояние ваших пальцев может быть одним из своеобразных предупредительных знаков повышенного содержания холестерина. В частности, его накопление в сосудах ног и рук может вызвать болезненные ощущения в конечностях, пальцах», - рассказал медик.

Проявлять бдительность в отношении возможных признаков высокого уровня холестерина важно, поскольку он может вызывать серьезные проблемы со здоровьем, включая сердечный приступ или инсульт. Врач-консультант доктор Рахул Агравал заявил в интервью, что симптомом избытка холестерина, скопившегося в сосудах, может быть «необычное ощущение» болезненности в пальцах.Также врач рекомендует обращать внимание на ощущение покалывания в пальцах рук и ног, их постоянное охлаждение. Эти симптомы возникают в результате того, что сосуды, в которых накапливается холестерин, перестают поддерживать нормальное кровообращение в конечностях.Еще один показательный признак – это появляющиеся на поверхности тела маленькие шишки ксантомы, сформированные жиром. Образование ксантом – это сигнал того, что у вас слишком высокий уровень холестерина, добавил эксперт.Врач настоятельно рекомендует корректировать рацион, строго контролировать количество потребляемого насыщенного жира. По словам медика, главных борец с холестерином – это растворимая клетчатка: во время пищеварения она превращается в гель, что позволяет ей связываться с молекулами жира и выводить их из организма.Потребление от 5 до 10 граммов растворимой клетчатки в день может значительно снизить уровень холестерина ЛПНП, резюмировал специалист.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что признаком повышенного холестерина могут быть ломкие ногти