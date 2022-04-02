Глаза могут быть ранними признаками болезней - от диабета до больной печени

Аутоиммунные состояния

«Во многих случаях проблемы с глазами являются одними из первых симптомов аутоиммунных заболеваний», — сказали в Broberg Eye Care. «Сначала пациенты могут испытывать покраснение глаз, зуд в глазах или частую сухость глаз. Если состояние не диагностировано или не лечится, пациенты могут испытывать боль в глазах, чувствительность к свету, изменения качества зрения и даже потерю зрения».

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