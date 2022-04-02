Глаза могут быть ранними признаками болезней - от диабета до больной печени
Глаза — зеркало души, а также показатель здоровья. Может возникнуть ряд симптомов и изменений, указывающих на то, что что-то может быть не совсем правильным.
Аутоиммунные состояния
Есть много видов аутоиммунных заболеваний, которые могут повлиять на ваше зрение.
«Во многих случаях проблемы с глазами являются одними из первых симптомов аутоиммунных заболеваний», — сказали в Broberg Eye Care. «Сначала пациенты могут испытывать покраснение глаз, зуд в глазах или частую сухость глаз. Если состояние не диагностировано или не лечится, пациенты могут испытывать боль в глазах, чувствительность к свету, изменения качества зрения и даже потерю зрения».
Оптический нейромиелит — это аутоиммунное заболевание, поражающее нервы глаз и центральной нервной системы, включая головной и спинной мозг. Аутоиммунные расстройства возникают, когда иммунная система дает сбой и атакует собственные ткани и органы организма.
Розацеа
Розацеа — это состояние кожи, которое приводит к покраснению лица. Когда розацеа локализуется вокруг глаз, это может привести к сухости глаз, зуду в глазах, ощущению жжения вокруг глаз и покраснению глаз. Состояние также может привести к отеку век и повышенной чувствительности к свету.
Заболевание печени
Желтуха (желтые белки глаз) часто означает, что у вас есть проблемы с печенью и вызвано высоким уровнем билирубина, который ваша печень вырабатывает больше, когда она воспалена или повреждена.
Диабет
Диабет может привести к отеку макулы, который называется диабетическим макулярным отеком. Со временем это заболевание может разрушить остроту зрения в этой части глаза, что приведет к частичной потере зрения или слепоте. Макулярный отек обычно развивается у людей, у которых уже есть другие признаки диабетической ретинопатии.
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