Диеты могут нанести вред здоровью сердца и почек

«Крысы, которые прошли через несколько циклов потери веса и восстановления веса тела, имели сниженную функцию сердца и почек, а также большую резистентность к инсулину, что может быть причиной диабета».

Исследование предполагает, что резкие перепады в потреблении калорий, часто рекомендуемые для похудения, оказывают пагубное воздействие на сердечно-сосудистую систему и обмен веществ. Полученные данные также предлагают потенциальное понимание долгосрочных последствий вынужденного сокращения потребления пищи, вызванного бедностью.Исследователи разделили крыс на две группы и дали одной ограниченную диету на некоторое время, прежде чем вернуть их к обычному питанию. Доктор Алин де Соуза из Джорджтаунского университета, США, сказал:Ученые говорят, что ограничение потребления калорий может навсегда изменить то, как кровяное давление и уровень инсулина регулируются в организме. Команда представит свои выводы на ежегодном собрании Американского физиологического общества.Ранее Медикфорум писал о трех признаков рака яичников.