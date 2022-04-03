Диабет 2 типа: красноватые или коричневые кровоподтеки говорят о высоком сахаре

«Многие диабетики страдают от ран, которые долго заживают, заживают должным образом или вообще не заживают — инфекция также может возникнуть в любой момент. Инфекция может распространиться из раны на близлежащие ткани и кости, а также на другие части тела. Это может быть опасным для жизни или даже смертельным в некоторых ситуациях, если его не лечить достаточно быстро».

В то время как плохое заживление ран является обычным явлением у людей, не страдающих диабетом, поражения, возникающие в результате плохого контроля уровня глюкозы, могут иметь другой вид.По данным Harvard Health, синяки возникают,Хотя они часто возникают в результате травм, ряд хронических заболеваний может вызывать микроскопические разрывы под кожей.Неконтролируемый высокий уровень сахара в крови является известным предшественником синяков, поскольку кровеносные сосуды и глюкоза опасно взаимодействуют друг с другом.Однако на поздних стадиях это состояние может привести к диабетической дермопатии, когда поражения, как правило, образуются на костных частях тела, таких как голени.Диабетическая дермопатия характеризуется синякоподобными поражениями коричневого или красного цвета и овальной формы. Эти поражения являются результатом снижения притока крови к областям вокруг травмы, что препятствует правильному заживлению раны.сказал:Ранее Медикфорум писал о признаках рака яичников.