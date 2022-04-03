Диабет 2 типа: красноватые или коричневые кровоподтеки говорят о высоком сахаре
Диабет возникает, когда организм больше не может преобразовывать сахар в энергию, вызывая накопление глюкозы в кровотоке. Быстрое решение этой проблемы является ключом к предотвращению осложнений. Но предупреждающие признаки могут быть скудными и нечеткими, поэтому многие случаи выявляются слишком поздно.
В то время как плохое заживление ран является обычным явлением у людей, не страдающих диабетом, поражения, возникающие в результате плохого контроля уровня глюкозы, могут иметь другой вид.
По данным Harvard Health, синяки возникают, «когда какая-то травма разрывает крошечные кровеносные сосуды, называемые капиллярами, которые затем кровоточат под поверхностью кожи». Хотя они часто возникают в результате травм, ряд хронических заболеваний может вызывать микроскопические разрывы под кожей.
Неконтролируемый высокий уровень сахара в крови является известным предшественником синяков, поскольку кровеносные сосуды и глюкоза опасно взаимодействуют друг с другом.
Однако на поздних стадиях это состояние может привести к диабетической дермопатии, когда поражения, как правило, образуются на костных частях тела, таких как голени.
Диабетическая дермопатия характеризуется синякоподобными поражениями коричневого или красного цвета и овальной формы. Эти поражения являются результатом снижения притока крови к областям вокруг травмы, что препятствует правильному заживлению раны.
Хаген Шумахер, ведущий пластический хирург Adore Life, сказал:
«Многие диабетики страдают от ран, которые долго заживают, заживают должным образом или вообще не заживают — инфекция также может возникнуть в любой момент. Инфекция может распространиться из раны на близлежащие ткани и кости, а также на другие части тела. Это может быть опасным для жизни или даже смертельным в некоторых ситуациях, если его не лечить достаточно быстро».
Ранее Медикфорум писал о признаках рака яичников.
Хаген Шумахер
Здоровье
Ведущий пластический хирург Adore Life.
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