Дефицит витамина С увеличивает риск «провисания кожи и появления морщин»

«Еще одно преимущество витамина С заключается в том, что он помогает поддерживать здоровый вид кожи, вырабатывая коллаген, предотвращая провисание кожи и образование морщин».

«Витамин С — это питательное вещество, необходимое вашему телу для формирования кровеносных сосудов, хрящей, мышц и коллагена в костях. Витамин С также жизненно важен для процесса заживления вашего тела. Витамин С — это антиоксидант, который помогает защитить ваши клетки от воздействия свободных радикалов — молекул, образующихся, когда ваш организм расщепляет пищу или подвергается воздействию табачного дыма и солнечного излучения, рентгеновских лучей или других источников».

"Симптомы цинги включают желтуху (пожелтение глаз и кожи), общую боль в теле, потерю зубов, проблемы с зубами и анемию".