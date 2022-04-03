Дефицит витамина С увеличивает риск «провисания кожи и появления морщин»
По словам Карла Кристиана, эксперта по уходу за кожей и основателя бренда красоты и здоровья New Nordic, витамин С является «важнейшим» питательным веществом, которое помогает во всем, от иммунной системы до костей и кожи. Для людей, которые не получают достаточно, побочные эффекты могут варьироваться от чувства усталости в краткосрочной перспективе до наблюдения за изменениями при взгляде в зеркало с течением времени.
Коллаген является основным структурным белком, содержащимся в клетках, из которых состоят различные соединительные ткани организма.
«Еще одно преимущество витамина С заключается в том, что он помогает поддерживать здоровый вид кожи, вырабатывая коллаген, предотвращая провисание кожи и образование морщин».
По словам доктора Джеймса Иста, эксперта по гастроэнтерологии из клиники Майо в Лондоне, производство белка коллагена также важно для ваших костей.
Он сказал:
«Витамин С — это питательное вещество, необходимое вашему телу для формирования кровеносных сосудов, хрящей, мышц и коллагена в костях. Витамин С также жизненно важен для процесса заживления вашего тела. Витамин С — это антиоксидант, который помогает защитить ваши клетки от воздействия свободных радикалов — молекул, образующихся, когда ваш организм расщепляет пищу или подвергается воздействию табачного дыма и солнечного излучения, рентгеновских лучей или других источников».
Кристиан отмечает, что «организм не может сам производить витамин С», поэтому наша диета играет ключевую роль в этом. Несмотря на то, что витамин С содержится в ряде фруктов и овощей, доктор Ист говорит, что его дефицит «распространен во всем мире».
Хронический дефицит витамина С может привести к состоянию, называемому цингой.
"Симптомы цинги включают желтуху (пожелтение глаз и кожи), общую боль в теле, потерю зубов, проблемы с зубами и анемию".
Ранее Медикфорум писал о симптомах рака яичников.
Джеймс Иста
Здоровье
Эксперт по гастроэнтерологии из клиники Майо в Лондоне.
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