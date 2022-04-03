Отказ от статинов может «значительно» увеличить риск сердечного приступа – врач Сохаиб

«В большинстве случаев статины будут приниматься пожизненно, поскольку известно, что полный отказ от статинов значительно увеличивает риск повторного сердечно-сосудистого заболевания у человека».

«Для тех, кто ранее перенес инсульт или сердечный приступ, полный отказ от статинов может значительно увеличить риск повторного потенциально опасного для жизни сердечного приступа или инсульта».