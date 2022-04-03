Отказ от статинов может «значительно» увеличить риск сердечного приступа – врач Сохаиб
Статины представляют собой группу часто назначаемых лекарств, которые помогают снизить уровень холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП). Этот тип холестерина часто называют «плохим» холестерином, потому что он прилипает к внутренней стороне стенок артерий, тем самым повышая риск серьезных сердечно-сосудистых заболеваний.
Любое вмешательство, предотвращающее этот процесс, следует приветствовать, но статины могут представлять скрытый риск для здоровья.
Решение принимать статины не следует воспринимать легкомысленно, поскольку существует ряд важных соображений здоровья. По словам доктора Афзала Сохаиба, консультанта-кардиолога в больнице Веллингтона, входящей в состав HCA Healthcare UK, «полное» прекращение приема статинов может быть «опасным».
Доктор Сохаиб сказал:
«В большинстве случаев статины будут приниматься пожизненно, поскольку известно, что полный отказ от статинов значительно увеличивает риск повторного сердечно-сосудистого заболевания у человека».Как? Хотя эффект может проявиться не сразу, прекращение приема статинов может привести к тому, что уровень холестерина очень быстро вернется к высокому уровню.
По словам доктора, уровень холестерина может резко возрасти в течение нескольких недель. Более того, «защитные преимущества выходят за рамки простого снижения уровня холестерина с помощью механизмов, о которых мы все еще изучаем», — сказал он.
Люди, перенесшие инсульт или сердечный приступ, обратите внимание:
«Для тех, кто ранее перенес инсульт или сердечный приступ, полный отказ от статинов может значительно увеличить риск повторного потенциально опасного для жизни сердечного приступа или инсульта».
Если вы рассматриваете возможность прекращения приема статинов, важно сначала обсудить все варианты с вашим лечащим врачом или кардиологом, прежде чем вносить какие-либо изменения.
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Афзал Сохаиб
Здоровье
Консультант-кардиолог в больнице Веллингтона, входящей в состав HCA Healthcare UK.
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