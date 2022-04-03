Стоматолог Миддлтон дала 3 совета по хорошей гигиене полости рта

1) Чистка

2) Ограничьте употребление сахара и кислот только во время еды

3) Установите постоянно хороший режим гигиены полости рта

«Это позволит провести полное обследование и диагностику любых стоматологических заболеваний. Затем мы будем работать с вами, чтобы предоставить вам индивидуальный план гигиены полости рта в соответствии с вашими потребностями».