Стоматолог Миддлтон дала 3 совета по хорошей гигиене полости рта
Частота посещения стоматологического кабинета может несколько варьироваться в зависимости от уровня риска развития кариеса и других заболеваний. Анна Миддлтон, основатель London Hygienist, сказала, что вы должны посещать своего стоматолога «не реже одного раза в год», хотя вы также можете регулярно посещать стоматолога-терапевта и гигиениста, чтобы «оптимизировать здоровье полости рта».
Стоматолог добавил, что нет фиксированного числа, как часто вы должны посещать своего стоматолога, объяснив это тем, что «профилактика и раннее выявление всегда лучше, чем позднее вмешательство».
1) ЧисткаЧистка два раза в день зубной пастой с фтором может помочь удалить зубной налет, который вызывает кариес и заболевания десен. Чистка промежутков между зубами не реже одного раза в день, а также выплевывание зубной пасты вместо полоскания водой также помогут достичь этих результатов.
По словам Миддлтон, полоскание рта фторсодержащей жидкостью «клинически доказано, что она уменьшает зубной налет и дает дополнительные преимущества».
2) Ограничьте употребление сахара и кислот только во время еды
Следуя этому правилу, вы можете уменьшить вредное воздействие таких продуктов, как сладости и цитрусовые, на ваши зубы.
3) Установите постоянно хороший режим гигиены полости рта
Миддлтон сказала, что запись на прием к стоматологу — это «отличное место для начала».
«Это позволит провести полное обследование и диагностику любых стоматологических заболеваний. Затем мы будем работать с вами, чтобы предоставить вам индивидуальный план гигиены полости рта в соответствии с вашими потребностями».
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Анна Миддлтон
Здоровье
Стоматолог, основатель клиники основатель London Hygienist.
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