Медики объяснили, можно ли заразиться коронавирусом от домашних животных

В связи с охватившей мир эпидемией covid-19, многие владельцы домашних животных насторожились. Однако специалисты поспешили развеять опасения.Как пояснили ученые, человек может быть подвержен действию семи видов коронавируса, являющихся возбудителями острых респираторных заболеваний, в числе которых и covid-19. Однако эти типы вирусов не представляют опасности для домашних кошек, собак и других питомцев.Между тем, в природе существуют и другие коронавирусы. Эти инфекции не представляют угрозы для человека, но, напротив, опасны для домашних животных.