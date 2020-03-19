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Медики объяснили, можно ли заразиться коронавирусом от домашних животных

домашние животные

Коронавирус может поразить и человека, и животных, отмечают эксперты.  Однако, случаев, когда инфекция передавалась от домашних любимцев человеку, подтверждено не было. По информации Всемирной организации здравоохранения, также не было отмечено фактов заболевания домашних животных коронавирусом.

В связи с охватившей мир эпидемией covid-19, многие  владельцы домашних животных насторожились. Однако специалисты поспешили развеять опасения.

Как пояснили ученые, человек может быть подвержен действию семи видов коронавируса, являющихся возбудителями острых респираторных заболеваний, в числе которых и covid-19. Однако эти типы вирусов не представляют опасности для домашних кошек, собак и других питомцев.

Между тем, в природе существуют и другие коронавирусы. Эти инфекции не представляют угрозы для человека, но, напротив, опасны для домашних животных.
Теги : домашние животные, коронавирус, эпидемия, ВОЗ
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