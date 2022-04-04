Жировая болезнь печени: симптомы первой стадии болезни и как вы можете обратить ее вспять
Жировая болезнь печени возникает, когда в печени накапливается избыток жира, потому что организм не может правильно его метаболизировать. Это может произойти у людей, которые потребляют избыточное количество алкоголя, что называется алкогольной жировой болезнью печени, и даже у тех, кто этого не делает, что называется неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖБП).
Раньше считалось, что для прогрессирования НАЖБП на ранней стадии до цирроза требуются десятилетия, но недавние исследования показали, что у некоторых людей заболевание быстро прогрессирует в течение двух лет. Состояние является синонимом рубцевания печени.
Со временем это может повредить вашу печень и помешать ей выполнять свою работу. Жирная печень обычно не вызывает никаких симптомов.Это может утомить вас или вызвать постоянную тупую боль либо в правой верхней части живота, либо по всему животу. Первая стадия называется простой жировой дистрофией печени или стеатозом.
На этой ранней стадии симптомы часто отсутствуют, поэтому многие люди не знают, что у них ожирение печени.
«Люди удивляются тому, что они могут не испытывать никаких симптомов повреждения печени до тех пор, пока оно не перейдет в стадию, когда его нельзя будет обратить вспять», — сказал доктор Маянк Уппал, консультант по внутренним болезням в Институте науки и исследований Ситарам Бхартия.
Ожирение печени 1 степени возникает на ранних стадиях, когда жир откладывается вне печени и не мешает ее функционированию. Люди с жировой болезнью печени I степени не проявляют никаких симптомов и обычно узнают об этом либо через обычные ультразвуковые исследования, либо через медицинские осмотры по поводу других состояний.
«Поскольку жировая дистрофия печени 1 степени является легкой формой заболевания, мы рекомендуем пациентам начать заниматься спортом и следить за своим питанием, воздерживаться от алкоголя и уменьшить потребление жирной пищи», — добавил доктор Маянк.
Вы должны придерживаться диеты с высоким содержанием клетчатки, которая включает зеленые овощи, цельные фрукты.
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Маянк Уппал
Здоровье
Врач, консультант по внутренним болезням в Институте науки и исследований Ситарам Бхартия.
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