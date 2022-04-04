Жировая болезнь печени: симптомы первой стадии болезни и как вы можете обратить ее вспять

«Люди удивляются тому, что они могут не испытывать никаких симптомов повреждения печени до тех пор, пока оно не перейдет в стадию, когда его нельзя будет обратить вспять», — сказал доктор Маянк Уппал, консультант по внутренним болезням в Институте науки и исследований Ситарам Бхартия.

«Поскольку жировая дистрофия печени 1 степени является легкой формой заболевания, мы рекомендуем пациентам начать заниматься спортом и следить за своим питанием, воздерживаться от алкоголя и уменьшить потребление жирной пищи», — добавил доктор Маянк.