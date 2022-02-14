Как легче перенести ковид и простуду: врач поделилась способом с витамином D

«Если пациент уже заболел, прием витамина D можно начинать вне зависимости от его содержания в организме. Принимайте его в дозе 5000 МЕ (международных единиц) до тех пор, пока окончательно не поправитесь. Это позволит выйти из болезненного состояния быстрее и с наименьшими потерями», - поделилась врач способом борьбы с ковидом и простудой.

Медик поделилась вспомогательным способом лечения с применением витамина D, помогающего пациентам быстрее вернуться в форму при случившемся заболевании. Анна Кореневич заметила, что в обычных условиях прием данного витамина должен осуществляться только с учетом показателей анализа крови, позволяющего определить его содержание в организме человека. Но при уже случившемся заболевании, говорит врач, использовать его можно в любом случае.Анна Кореневич добавила, что достаточное получение организмом витамина D оказывает профилактический эффект в отношении опухолей, болезней сердца и сосудов. Также от его содержания в теле зависит здоровье костной, мышечной тканей.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что дефицит витамина D может определенным образом отражаться на лице