Симптомы коронавируса: ощущаете ли вы особенную усталость?
Чувство особенно сильной усталости или истощения может сигнализировать о заражении коронавирусом, такого рода усталость была добавлена в обновленный список его симптомов, составленный специалистами из службы здравоохранения NHS.
По данным экспертов, ощущение особенной усталости может быть маркером самой коронавирусной инфекции, а также постковидного синдрома.
«Усталость очень распространена после вирусных инфекций, включая COVID-19, но обычно она проходит через две или три недели. Однако у некоторых людей подобное утомление может сохраняться в течение нескольких недель или месяцев», - констатируют медики.
Исследователи симптомов коронавируса, участвующие в проекте ZOE COVID Symptom Study, уточняют, что для коронавируса характерна особенная усталость – она очень сильная, лишающая сил, изнурительная, тяжелая.
«Это своего рода крайняя усталость, чувство «опустошенности», которое сохраняется, несмотря на отдых или хороший ночной сон», - говорят ученые.
В таком состоянии пострадавшим людям становится трудно выполнять даже небольшие повседневные задачи: бывает трудно подниматься по лестнице, заниматься обычными делами, даже вставать с постели, и в результате заболевшие ковидом или перенесшие его они значительно ограничивают свою обычную активность. Нередко при этом их преследует так называемый «мозговой туман», при котором страдает мышление человека, его память и другие когнитивные функции.
Эксперты рекомендуют связываться с врачом, если чувство усталости не уменьшается. Также по их мнению важно обращать внимание на другие симптомы, связанные с заражением коронавирусом.
- Высокая температура, в том числе с ознобом (лихорадка).
- Приступы непрерывного кашля.
- Потеря или изменение обоняния, вкуса.
- Сбивчивое дыхание.
- Боли в теле.
- Головная боль.
- Боль в горле.
- Заложенный или насморк.
- Боль в груди.
- Потеря аппетита.
- Диарея.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие признаки указывают на перенесенный «стелс-омикрон», как еще называют новый вариант BA.2.
Национальная служба здравоохранения Великобритании (англ. National Health Service, NHS)
Здоровье
совокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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