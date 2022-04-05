Симптомы коронавируса: ощущаете ли вы особенную усталость?

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выгорание

Чувство особенно сильной усталости или истощения может сигнализировать о заражении коронавирусом, такого рода усталость была добавлена в обновленный список его симптомов, составленный специалистами из службы здравоохранения NHS.

По данным экспертов, ощущение особенной усталости может быть маркером самой коронавирусной инфекции, а также постковидного синдрома.

«Усталость очень распространена после вирусных инфекций, включая COVID-19, но обычно она проходит через две или три недели. Однако у некоторых людей подобное утомление может сохраняться в течение нескольких недель или месяцев», - констатируют медики.

Исследователи симптомов коронавируса, участвующие в проекте ZOE COVID Symptom Study, уточняют, что для коронавируса характерна особенная усталость – она очень сильная, лишающая сил, изнурительная, тяжелая.

«Это своего рода крайняя усталость, чувство «опустошенности», которое сохраняется, несмотря на отдых или хороший ночной сон», - говорят ученые.

В таком состоянии пострадавшим людям становится трудно выполнять даже небольшие повседневные задачи: бывает трудно подниматься по лестнице, заниматься обычными делами, даже вставать с постели, и в результате заболевшие ковидом или перенесшие его они значительно ограничивают свою обычную активность. Нередко при этом их преследует так называемый «мозговой туман», при котором страдает мышление человека, его память и другие когнитивные функции.

Эксперты рекомендуют связываться с врачом, если чувство усталости не уменьшается. Также по их мнению важно обращать внимание на другие симптомы, связанные с заражением коронавирусом.
  • Высокая температура, в том числе с ознобом (лихорадка).
  • Приступы непрерывного кашля.
  • Потеря или изменение обоняния, вкуса.
  • Сбивчивое дыхание.
  • Боли в теле.
  • Головная боль.
  • Боль в горле.
  • Заложенный или насморк.
  • Боль в груди.
  • Потеря аппетита.
  • Диарея.
У многих людей COVID-19 может протекать в форме, напоминающей простуду, грипп. В свою очередь, Клиника Майо сообщает, что пожилые люди и люди с хроническими серьезными заболеваниями чаще страдают от затяжных симптомов ковид-инфекции, но «даже молодые, в остальном здоровые люди могут плохо себя чувствовать в течение недель или месяцев после заражения».

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие признаки указывают на перенесенный «стелс-омикрон», как еще называют новый вариант BA.2.

Национальная служба здравоохранения Великобритании (англ. National Health Service, NHS)

Здоровье

совокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии

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