Симптомы коронавируса: ощущаете ли вы особенную усталость?

«Усталость очень распространена после вирусных инфекций, включая COVID-19, но обычно она проходит через две или три недели. Однако у некоторых людей подобное утомление может сохраняться в течение нескольких недель или месяцев», - констатируют медики.

«Это своего рода крайняя усталость, чувство «опустошенности», которое сохраняется, несмотря на отдых или хороший ночной сон», - говорят ученые.

Высокая температура, в том числе с ознобом (лихорадка).

Приступы непрерывного кашля.

Потеря или изменение обоняния, вкуса.

Сбивчивое дыхание.

Боли в теле.

Головная боль.

Боль в горле.

Заложенный или насморк.

Боль в груди.

Потеря аппетита.

Диарея.