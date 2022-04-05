Как проявляется рак поджелудочной железы: тревожные признаки в туалете
При развитии рака поджелудочной железы темный цвет мочи может быть тревожным признаком того, что опухоль прогрессирует.
Рак поджелудочной железы начинается в тканях этого органа, расположенного в брюшной полости за нижней частью желудка. Его главная задача – это выработка ферментов, которые помогают пищеварению, а также гормонов, обеспечивающих естественный контроль уровня сахара в крови.
Зачастую рак поджелудочной пропускается на ранних стадиях, когда он является наиболее излечимым. Это связано с тем, что он часто не вызывает симптомов до тех пор, пока не распространится на другие органы. Когда злокачественное образование в железе начинает развиваться активнее, возникают тревожные признки
«Некоторые признаки могут появиться, когда вы идете в туалет. К ним относятся светлый стул или темная моча», - рассказали специалисты из Cancer Research UK.
Также симптомы рака поджелудочной железы могут включать
- боль в животе, отдающую в спину,
- потерю аппетита и непреднамеренную потерю веса,
- пожелтение кожи и белков глаз (желтуха).
- Зудящая кожа.
- Неожиданно выявленный диабет или ухудшение течения существующего диабета.
- Усталость.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими кровоподтеками и синяками на теле может проявляться рак крови, имеющий большое количество разных форм.
Cancer Research UK
Здоровье
организация по исследованию рака и повышению осведомленности в Соединенном Королевстве и на острове Мэн
Оставить комментарий