Как проявляется рак поджелудочной железы: тревожные признаки в туалете

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При развитии рака поджелудочной железы темный цвет мочи может быть тревожным признаком того, что опухоль прогрессирует.

Рак поджелудочной железы начинается в тканях этого органа, расположенного в брюшной полости за нижней частью желудка. Его главная задача – это выработка ферментов, которые помогают пищеварению, а также гормонов, обеспечивающих естественный контроль уровня сахара в крови.

Зачастую рак поджелудочной пропускается на ранних стадиях, когда он является наиболее излечимым. Это связано с тем, что он часто не вызывает симптомов до тех пор, пока не распространится на другие органы. Когда злокачественное образование в железе начинает развиваться активнее, возникают тревожные признки

«Некоторые признаки могут появиться, когда вы идете в туалет. К ним относятся светлый стул или темная моча», - рассказали специалисты из Cancer Research UK.

Также симптомы рака поджелудочной железы могут включать
  • боль в животе, отдающую в спину,
  • потерю аппетита и непреднамеренную потерю веса,
  • пожелтение кожи и белков глаз (желтуха).
Другие возможные признаки рака поджелудочной железы.
  • Зудящая кожа.
  • Неожиданно выявленный диабет или ухудшение течения существующего диабета.
  • Усталость.
В целом, говорят медики, нужно придерживаться следующего правила. Если возникают необъяснимые симптомы, которые длятся четыре недели или более, следует обратиться к терапевту и выяснить, что их вызывает. К появлению новых, нетипичных симптомов нужно быть особенно внимательными тем, кто курит.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими кровоподтеками и синяками на теле может проявляться рак крови, имеющий большое количество разных форм.

Cancer Research UK

Здоровье

организация по исследованию рака и повышению осведомленности в Соединенном Королевстве и на острове Мэн

Теги : рак поджелудочной железы, симптомы рака, посещение туалета