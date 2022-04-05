Как проявляется рак поджелудочной железы: тревожные признаки в туалете

«Некоторые признаки могут появиться, когда вы идете в туалет. К ним относятся светлый стул или темная моча», - рассказали специалисты из Cancer Research UK.

боль в животе, отдающую в спину,

потерю аппетита и непреднамеренную потерю веса,

пожелтение кожи и белков глаз (желтуха).

Зудящая кожа.

Неожиданно выявленный диабет или ухудшение течения существующего диабета.

Усталость.