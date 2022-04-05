От воспаления до гибели нейронов: подтвердилось опасное действие ковида на мозг
Ученые полагают, что неврологические нарушения, вызываемые действием ковид-инфекции на мозг, могут быть особенно тяжелыми и стойкими.
Научные специалисты Оксфордского университета, исследуя влияние коронавируса на мозг, обнаружили, что у многих людей, инфицированных вирусом, наблюдалось впоследствии снижение когнитивных функций. Новое исследование, авторами которого стали ученые Тулейнского университета также подтвердило опасное действие ковида на мозг. В то же время специалисты заявили других, более серьезных последствиях перенесенной коронавирусной инфекции для мозга человека – все они подразумевают негативное изменение в работе мозга, включая гибель нейронов и воспаление. Согласно данным, которые исследователи опубликовали в журнале Nature Communications,
«последствием COVID-19 может стать множество неврологических симптомов, от головных болей до спутанности сознания».
Результаты проекта ученых Тулейнского университета считаются «первой комплексной оценкой невропатологии», связанной с инфекцией SARS-CoV-2 на модели приматов». Специалисты отмечают, что полученные ими данные согласуются с результатами вскрытия людей, умерших от коронавируса.
Каким именно способом ковид действует на мозг, вызывая серьезные патологические изменения, ученым пока не ясно. Они установили, что вирус может провоцировать следующие опасные нарушения.
- Тяжелое воспаление головного мозга.
- Травма, связанная со снижением притока крови или кислорода к мозгу (включая повреждение и смерть нейронов).
- Небольшие кровоизлияния в мозг.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что при заражении коронавирусом люди могут столкнуться с состоянием чрезвычайно сильной усталости.
Тулейнский университет (The Tulane University of Louisiana, или TU)
Здоровье
частный исследовательский университет, расположенный в городе Новый Орлеан
Оставить комментарий