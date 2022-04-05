От воспаления до гибели нейронов: подтвердилось опасное действие ковида на мозг

62 Фото: shutterstock.com
плохое самочувствие

Ученые полагают, что неврологические нарушения, вызываемые действием ковид-инфекции на мозг, могут быть особенно тяжелыми и стойкими.

Научные специалисты Оксфордского университета, исследуя влияние коронавируса на мозг, обнаружили, что у многих людей, инфицированных вирусом, наблюдалось впоследствии снижение когнитивных функций. Новое исследование, авторами которого стали ученые Тулейнского университета также подтвердило опасное действие ковида на мозг. В то же время специалисты заявили других, более серьезных последствиях перенесенной коронавирусной инфекции для мозга человека – все они подразумевают негативное изменение в работе мозга, включая гибель нейронов и воспаление. Согласно данным, которые исследователи опубликовали в журнале Nature Communications,

«последствием COVID-19 может стать множество неврологических симптомов, от головных болей до спутанности сознания».

Результаты проекта ученых Тулейнского университета считаются «первой комплексной оценкой невропатологии», связанной с инфекцией SARS-CoV-2 на модели приматов». Специалисты отмечают, что полученные ими данные согласуются с результатами вскрытия людей, умерших от коронавируса.

Каким именно способом ковид действует на мозг, вызывая серьезные патологические изменения, ученым пока не ясно. Они установили, что вирус может провоцировать следующие опасные нарушения.
  • Тяжелое воспаление головного мозга.
  • Травма, связанная со снижением притока крови или кислорода к мозгу (включая повреждение и смерть нейронов).
  • Небольшие кровоизлияния в мозг.
По словам ученых, эти негативные эффекты действия ковида на мозга присутствовали даже у тех участников, которые не страдали тяжелой формой инфекции и не имели значительных респираторных симптомов. Авторы исследования надеются, что результаты их наблюдений поспособствуют лучшему пониманию особенностей COVID-19, включая его разрушительное действие на неврологическое здоровье.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что при заражении коронавирусом люди могут столкнуться с состоянием чрезвычайно сильной усталости.

Тулейнский университет (The Tulane University of Louisiana, или TU)

Здоровье

частный исследовательский университет, расположенный в городе Новый Орлеан

Теги : последствия коронавируса, повреждения мозга, влияние коронавируса