От воспаления до гибели нейронов: подтвердилось опасное действие ковида на мозг

«последствием COVID-19 может стать множество неврологических симптомов, от головных болей до спутанности сознания».

Тяжелое воспаление головного мозга.

Травма, связанная со снижением притока крови или кислорода к мозгу (включая повреждение и смерть нейронов).

Небольшие кровоизлияния в мозг.